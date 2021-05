Bomberos que tomaron fotos del accidente de Kobe podrían ser despedidos

Su estatus no fue dado a conocer el miércoles.

Posteriormente, enviaron las imágenes a un tercer bombero _un encargado de relaciones con la prensa que acudió a la escena y después compartió las imágenes con otros miembros del Departamento que no estaban en activo, sus esposas y parejas, durante una ceremonia de premiación en un el Hotel Hilton el mismo mes del percance.

Una indagatoria interna del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles determinó que dos integrantes de ese cuerpo _cuyos nombres no fueron dados a conocer en los documentos_ tomaron fotos de los cadáveres entre los restos del helicóptero, “sin necesidad oficial” de ello, escribieron los abogados de Vanessa Bryant.

Los abogados del condado de Los Ángeles han argumentado que no hay base legal para la demanda de Vanessa Bryant debido a que las imágenes no se hicieron públicas. La viuda no puede demandar por un “daño hipotético” en caso de que las imágenes se hubieran compartido públicamente, dice el documento del condado.

El capitán Ron Haralson, portavoz del departamento de bomberos del condado, declinó hacer un comentario sobre la demanda.

El alguacil Alex Villanueva condenó el comportamiento y, en una decisión que ha sido criticada, ordenó que se borraran las imágenes.

Gavin Newsom, gobernador de California, firmó el año pasado una iniciativa de ley que penaliza que los socorristas tomen fotos sin autorización de personas fallecidas en las escenas del crimen o accidente.