Captura del hijo del “Chapo” enfrenta a gobierno y oposición de México

La captura del hijo del “Chapo” provocó bloqueos en distintas calles de Culiacán, capital de Sinaloa, además de enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad y vehículos incendiados, por lo que las autoridades estatales pidieron a la población resguardarse en sus domicilios. Lea: Fotos: Balas y bloqueos por captura de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo

Desde el también opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Claudia Ruiz mostró su solidaridad con las familias sinaloenses “ante los graves hechos de violencia”. “Estamos atentos a los anuncios oficiales de las autoridades, quienes deben garantizar la seguridad en todo el país. México merece paz”, reclamó.

Sin confirmar participación de EE.UU. en operativo

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo desconocer si agencias estadounidenses participaron en la detención de Ovidio Guzmán.

“No, que yo sepa no. Yo creo que yo lo sabría, no, un 90 %. Digamos hasta lo que yo sé (...) Hasta ahorita, no”, dijo el funcionario durante un encuentro con la prensa.

El canciller habló también sobre el momento en el que ocurrió la detención, pues en varios medios locales ha circulado la versión de que sería “un regalo” para el presidente estadounidense, Joe Biden, pues la captura ocurrió a cuatro días de la visita del mandatario a México.

“Yo creo que no tiene que ver, la verdad, porque este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades encargadas de hacerlo y no hubo intermediación o consulta política en el gabinete. Entonces, no hay relación entre la operación policial propiamente y lo de la Cumbre”, añadió.

Ebrard también descartó que Guzmán sea entregado en extradición a Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno de Biden evitó hacer comentarios sobre la captura, pese a que Ovidio Guzmán era uno de los hijos de “el Chapo” más buscados por las autoridades estadounidenses.

En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, se limitó a pedir a los estadounidenses que tomen precauciones si están en Sinaloa. “No puedo comentar nada sobre el tema. He visto los reportes, pero dejo a las autoridades mexicanas que den los detalles”, respondió.