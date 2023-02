EE. UU. activa medidas para evitar ingresos irregulares de colombianos

Debido a la cantidad creciente de colombianos que han ingresado por la frontera sur de Estados Unidos, entre los estados de Arizona, Texas y California, el gobierno estadounidense anunció el uso de la Ley de Expulsión Expedita y otras medidas, para reducir el número de personas que buscan entrar al país de manera irregular.

La figura denominada ‘Remoción Expedita’ busca que los agentes fronterizos puedan detener el ingreso masivo de inmigrantes, al usar esta ley y la del Titulo 42, para deportar a personas de forma rápida desde la frontera, cuando no se les aprueba la entrada al país. Video: EEUU activa pólizas para evitar ingresos irregulares de colombianos

Según, el especialista en Derecho Migratorio, Julio Moreno, presidente de The Moreno Law Firm LLC, en Atlanta (Georgia), es una estrategia para detener el ingreso de colombianos y de otros inmigrantes que han aumentado en 400% por la frontera mexicana.

“Con la remoción expedita que se puede demorar solo 24 a 48 horas, pueden hacer la expulsión de migrantes, y los penalizan con 5 años con no poder realizar o pedir alivio migratorio alguno en Estados Unidos”, explica Moreno.

Este abogado colombo-venezolano advierte que el tema político en el sistema migratorio en el país del norte genera muchas presiones, tanto en el bando republicano como demócrata.

HACIENDO ‘COLOMBIANADAS’

Moreno alerta sobre los problemas criminales que pueden afectar a personas con proceso de asilo pendiente. Ciertas faltas, delitos y felonías que cometen algunos compatriotas, después de pedir asilo aquí en Estados Unidos, tendrían consecuencias graves con su proceso migratorio.

Según el abogado, algunos colombianos han sido detenidos en distintos estados por riñas callejeras, posesión de drogas con intento para distribuir; posesión de marihuana, manejar o conducir un vehículo bajo alicoramiento, suplantación y fraude crediticio.

"Cuando una persona entra en proceso de asilo y comete un delito y va preso, automáticamente la autoridad migratoria puede decidir si encarcelar o no a esta persona, y si la persona debe pelear su caso de asilo desde un centro de detención migratorio", detalla Moreno.

CON CUIDADO EN MÉXICO

El Universal de Cartagena obtuvo el relato de varios colombianos que han llegado a territorio estadounidense, por México; el trato al que son sometidos y las extorsiones por parte de policías corruptos en el país manito.

Pidieron no revelar sus identidades, pero coinciden en que en los aeropuertos de Cancún y de Ciudad de México quedan supeditados a las pretensiones de 100 dólares por persona (unos 490.000 pesos colombianos a valor actual) o más para dejarlos seguir su camino.

Igual ocurre cuando llegan a ciudades fronterizas y las autoridades verifican que son extranjeros con ánimo de cruzar la frontera, entonces les exigen otros 100 dólares por persona.

Recientemente el gobierno mexicano reveló que través de los aeropuertos de ese país, han sido deportados más de 13.000 colombianos en el último año, en sus intentos por emprender la travesía por el Río Bravo y los desiertos mexicanos, en procura del tan anhelado sueño americano

CIFRAS DE MIGRACIÓN

La abogada y politóloga colombiana Andrea Medina Cruz, consultora migratoria de la Oficina Immigration Services Today, en el Estado de California, reseña que las cifras de 'The US Citizenship and Immigration Services' (Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.) indican que casi 1,6 millones de solicitudes de asilo se están procesando de manera administrativa, y "aún no se cuenta con los asilos defensivos de personas que atraviesan la frontera de manera ilegal, que aunque no se tenga claro, constituye un delito federal".

En las cortes de inmigración de San Francisco, a diciembre del 2022 habían concedido 29.463 asilos y negado 14.144, y dieron otro tipo de alivios migratorios a 917 personas, entre esos la suspensión de deportación (Witholding of Removal)

En el 2023, la Corte de Inmigración en California esta procesando 128.277 casos, de los cuales en la corte de San Francisco hay 62.696 y de esos hay 1.212 situaciones de colombianos.

"En los últimos diez años, en California la migración de colombianos por la frontera ha aumentado de manera significativa, un éxodo de tal magnitud que no se registraba desde finales de los años 80 y principios de los 90", dice Andrea Medina.

Hay 6.835 casos de colombianos pendientes de ser escuchados por un juez en San Francisco, lo que significa que el reloj migratorio para conseguir un permiso de trabajo está detenido, y se calcula que las audiencias tienen un retraso de más de 20 meses.