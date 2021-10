El “Pollo Carvajal” impugna decisión de Madrid de extraditarlo a EE.UU.

La Sala entiende, no obstante, que con la última resolución de Interior la denegación del asilo es firme y por eso ayer decidió que ya no cabía mantener en suspenso la entrega. La Audiencia Nacional dio luz verde en 2019 a la extradición del que fuera jefe de la Inteligencia venezolana tras haber sido detenido en España con documentación falsa, si bien no se materializó la entrega al no comparecer el reclamado, que entonces estaba en libertad y en paradero desconocido. Casi dos años después de darse a la fuga fue detenido el pasado septiembre en un piso en Madrid que la Policía española localizó con la ayuda de la DEA estadounidense.

Tras su detención ingresó en una prisión cercana a Madrid a la espera de ser extraditado y desde entonces trata de evitar la entrega a EEUU por todos los medios, incluido el de desvelar presuntas tramas de corrupción del régimen chavista con exdirigentes políticos españoles.