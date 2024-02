Joe Biden gana primarias en Carolina del Sur: busca la reelección

The Associated Press declaró ganador a Biden a las 7:23 de la noche con base en un análisis de los resultados preliminares de la votación, que lo muestran con una ventaja decisiva en lugares clave en todo el estado. Ganó los 55 delegados demócratas del estado.

“En 2020, fueron los votantes de Carolina del Sur quienes demostraron que los expertos estaban equivocados, dieron nueva vida a nuestra campaña y nos encaminaron hacia ganar la presidencia”, dijo Biden en un comunicado. “Ahora, en 2024, el pueblo de Carolina del Sur ha vuelto a hablar y no tengo ninguna duda de que nos han puesto en el camino para ganar nuevamente la presidencia y hacer que Donald Trump pierda otra vez”.

Carolina del Sur es confiablemente republicano, pero el 26% de sus residentes son negros. En las elecciones generales de 2020, los votantes de raza negra constituyeron el 11% del electorado nacional, y 9 de cada 10 de ellos apoyaron a Biden, según el sondeo AP VoteCast.

Biden presionó por un calendario de primarias renovado en el que Nevada quedará en segundo lugar y celebrará sus primarias el martes. El nuevo orden también mueve las primarias demócratas en Michigan, un estado indeciso grande y diverso, al 27 de febrero, antes del amplio campo de estados que votarán el 5 de marzo, en el llamado Súper Martes.

Nueva Hampshire rechazó el plan del Comité Nacional Demócrata y de todos modos celebró la primera elección primaria el mes pasado. Biden no hizo campaña y su nombre no estuvo en la boleta, pero aun así ganó por un margen considerable después que sus partidarios montaron una campaña por escrito en su nombre. Lea aquí: Haley sigue su caza a Trump en Carolina del Sur, tras derrota en New Hampshire

Carolina del Sur, donde Biden ha mantenido durante mucho tiempo relaciones profundas con partidarios y donantes, también jugó un papel fundamental en su campaña de 2020, donde una gran victoria ayudó a reactivar un esfuerzo debilitado en otros estados con votación anticipada y lo impulsó a la nominación.

Tanto Biden como la vicepresidenta Kamala Harris —la primera mujer negra y asiático-estadounidense en ocupar el cargo— han agradecido constantemente a los demócratas del estado por su apoyo. Hace una semana, Biden dijo a los asistentes a una recaudación de fondos del partido estatal que “ustedes son la razón por la que soy presidente”. También argumentó ante una audiencia de cientos de fieles del partido que ellos eran “la razón por la que Donald Trump es un perdedor”.