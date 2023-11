Niña colombiana murió cuando su familia intentó cruzar la frontera de EE.UU.

Alondra Ruiz

Trágicamente, ese anhelado encuentro nunca se materializó. Respecto a los otros miembros del grupo, solo se tiene información confirmada sobre la otra menor, quien actualmente se encuentra en un centro de refugio.

En estos momentos, la familia de Ruiz está recaudando fondos para costear la repatriación del cuerpo de la pequeña Antonella. Mientras tanto, en las redes sociales de la familia, se expresan mensajes de dolor y desesperación. Lea aquí: Al menos 1.078 migrantes han muerto o desaparecido en las rutas de América en 2023

“Hija de mi vida. No creo que esto me esté pasando a mí. Por qué tú, mi niña, tan chiquita, tan indefensa, perdóname hija, perdóname por no haber estado a tu lado para ayudarte a salvarte la vida mil veces. No te imaginas cómo me dejas mi Antho. Anthooo, no sabes cómo me duele el alma. Despiértenme de esta pesadilla”, lamentó Alondra Ruiz en uno de sus mensajes.