“No nos sorprendió”: conocido de Daniel Sancho tras asesinato

Estas declaraciones se dieron a conocer en el programa Código 10; allí, uno de los excompañeros de Daniel Sancho lo definió como una persona “narcisista y arrogante”, y cuando se enteró del asesinato dijo: “Nos sorprendió que se viese envuelto en un descuartizamiento”, admitió. “Pero no nos sorprendió que estuviese envuelto en un lío”, recalcó.

Añadió: "Era un chico que desde su posición social se le veía un poco que hacía lo que quería, que no iba a tener consecuencias", refiriéndose a los beneficios que tenía Daniel Sancho al ser de una familia de grandes artistas, y concluyó diciendo que desde pequeño él ya presentaba bastantes comportamientos problemáticos: "Esto lo hacía en el colegio. Nos alteraba, se ponía en 'modo bueno' y es que es igual eso. He visto sus declaraciones y me recuerda mucho al colegio. En el colegio podía armar problemas y hacer lo mismo que está haciendo".

Respecto a la relación que tenía Daniel Sancho con los demás compañeros de clase dijo: “Depende de la persona. Si te veía más débil o algo así, iba a por ti”, finalizó.