Pentágono sobre aumento de ovnis: “Queremos saber qué hay ahí fuera”

En la primera audiencia sobre “objetos voladores no identificados” en medio siglo, dos altos funcionarios de la inteligencia de defensa de Estados Unidos dijeron este miércoles que el Pentágono está comprometido con la determinación de los orígenes de lo que llama “fenómenos aéreos no identificados” (UAPs, por sus siglas en inglés) –comúnmente denominados objetos voladores no identificados (ovnis)–, pero reconocieron que muchos siguen estando más allá de la capacidad del Gobierno para explicarlos.

Asimismo, aseguraron que un número creciente de objetos no identificados han sido reportados en el cielo en los últimos 20 años. “Desde el inicio de los años 2000, hemos observado un número creciente de objetos no autorizados o no identificados”, dijo Scott Bray, director adjunto de inteligencia naval de Estados Unidos.

400 casos de “fenómenos aéreos no identificados”

El funcionario atribuye esta alza a los “esfuerzos considerables” del Ejército estadounidense dirigidos a “desestigmatizar el acto de reportar dichos encuentros”, así como a los avances tecnológicos.

Bray, dijo que el número de UAPs catalogados oficialmente por un grupo de trabajo del Pentágono recientemente formado ha aumentado a 400 casos.

En la audiencia, ambos funcionarios eligieron cuidadosamente sus palabras al describir el trabajo del grupo de trabajo, incluyendo la cuestión del posible origen extraterrestre, que Bray dijo que los analistas de defensa e inteligencia no habían descartado.

Bray sí dijo que “no tenemos ningún material, no hemos detectado ninguna emanación, dentro del grupo de trabajo UAPs que sugiera que es algo de origen no terrestre”.

En junio de 2021 la inteligencia de Estados Unidos ya había afirmado en un reporte que no había pruebas de la existencia de extraterrestres en los cielos, pero reconocía que decenas de fenómenos constatados por pilotos militares no tenían ninguna explicación. “No hacemos presunciones sobre lo que es o no es”, señaló Bray.

El informe de 2021, una “evaluación preliminar” de nueve páginas realizada por la Oficina del director de Inteligencia Nacional y un grupo de trabajo dirigido por la Armada, decía que el 80 % de los casos de UAPs que revisó se registraron en múltiples instrumentos.