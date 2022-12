Perú: ¿un dolor de cabeza para la izquierda latinoamericana?

Mientras en Perú rige el Estado de emergencia y Pedro Castillo sigue en prisión preventiva, el nuevo Gobierno de Dina Boluarte ha mostrado su molestia por lo que considera una “injerencia en los asuntos internos” peruanos por parte de México, Colombia, Argentina y Bolivia, y ha anunciado que llamará a consulta a sus embajadores.

(Lea también: Zelenski reta a Putin a un “combate singular” en el ring)

Dichos países habían expresado en un comunicado conjunto preocupación por el “tratamiento judicial” que se está dando a Castillo y pidieron priorizar “la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”. Pero también hubo reacciones de otro tenor en el ámbito izquierdista a la crisis peruana. La cancillería chilena expresó diplomáticamente el deseo de que se resuelva “a través de mecanismos democráticos y el respeto al Estado de derecho”. Y Luiz Inácio Lula da Silva, que asumirá el 1 de enero la presidencia de Brasil y es considerado todo un ícono de la izquierda latinoamericana, afirmó que “siempre hay que lamentar que un presidente elegido democráticamente tenga ese destino”, pero dijo entender “que todo caminó dentro de los moldes constitucionales”.

“Entre dos fuegos”

La situación, en todo caso, no es cómoda para los gobiernos democráticos de la nueva “marea rosa” en la región. “La izquierda latinoamericana quedó entre dos fuegos. Si se defiende a Pedro Castillo, se defiende la violación de la Constitución peruana, y si se defiende la Constitución, no se puede defender lo hecho por Castillo cuando cerró el Congreso”, dice a DW Diego Raus, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lanús. El sociólogo y politólogo argentino explica que “por eso, la defensa de Castillo es que él no cerró el Congreso, sino que fue víctima de presiones, engaños y manipulaciones. Está diciendo que no dijo lo que dijo, que simplemente estaba presionado”.

En opinión de Simón Pachano, politólogo y académico de FLACSO Ecuador, “el énfasis que ponen los presidentes de México y Colombia en el hostigamiento sufrido por Pedro Castillo a lo largo de su gobierno se puede interpretar como una expresión de sus simpatías ideológicas. Estas simpatías los llevan, en primer lugar, a desconocer que ese hostigamiento ha sido parte de la política peruana de las últimas dos décadas. (...) En segundo lugar, los induce a ignorar o minimizar el elemento que desencadenó este episodio, y que fue el golpe que dio Pedro Castillo”.