Ted Kaczynski, el terrorista que muchos admiraron en secreto

Theodore Kaczynski, conocido como ‘Unabomber’, murió hace pocos días, el pasado 10 de junio en una celda de la cárcel federal de Carolina del Norte, donde cumplía una condena de ocho sentencias consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tenía 81 años y se supone que se suicidó. La frustración en los genios es un jab al mentón cuando apropian con frustración que su legado no llegó a nada. Lea: A exposición, máquinas de escribir de famosos

Kaczynski, luego de vivir una infancia difícil en un mundo que no está adaptado para la cotidianidad de un superdotado, ingresó con 16 años a Harvard, se graduó como doctor (PhD) en matemáticas en la Universidad de Michigan y se convirtió en docente en la Universidad de California, Berkeley, con tan solo 25 años. Pero su desazón interna contra la sociedad nunca lo abandonó y se agravó cuando los traumas de pasados abusos físicos y psicológicos lo sacaban de la cama. Por ende, dos años más tarde de recibir el carné de profesor, se perdió del mapa. Le puede interesar: Putin y Wagner: ¿Qué está sucediendo en Rusia?

Admiración clandestina sí logró en muchas personas, me incluyo, con su mensaje crítico de la sociedad contemporánea en la que, a diario, seres humanos después de desayunar se ponen su uniforme de borregos mecanizados para darle rienda suelta a un sistema que no comprenden y que domina sus vidas a control remoto. Kaczynski, nacido el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois, tenía como tesis radical que el desarrollo tecnológico posterior a la Revolución Industrial mandó todo al zafacón.

En una inhóspita cabaña de madera, sin energía eléctrica, internet ni agua que saliera de una llave, se recluyó. En 1971, desde las profundidades de las montañas de Lincoln, Montana, radicalizó su postura contra la tecnología y comenzó a escribir uno de los documentos más intelectuales, pero prohibidos, que he leído en mi vida: La sociedad industrial y su futuro .

De Ted al Unabomber

Kaczynski reconoció en su manifiesto, documento que por muchos años estuvo prohibido por las autoridades estadounidenses y su difusión en internet fue mediante correo de brujas, que no hay modo de reformar o modificar el sistema donde la tecnología impera, pero sí se pueden combatir sus posibles consecuencias a través de una revolución violenta, gradual y económica, dejando de lado el ámbito político.

Por consiguiente, Kaczynski desde 1978, y por 17 años, envió 16 paquetes bombas a diferentes objetivos entre los que se cuentan empresas tecnológicas, universidades y aerolíneas, matando a 3 personas e hiriendo a otras 23. El 24 de abril de 1995, envió una carta al The New York Times en la que prometió “cesar el terrorismo” si el periódico o el The Washington Post publicaban su manifiesto. El Gobierno dio luz verde en aras de que las bombas dejaran de estallar.

Con la publicación de esa carta, el FBI comenzó la fase final de una de las investigaciones más costosas de su historia para dar caza a un terrorista, al que llamaron en un primer momento “UNABOM” (“University and Airline Bomber”), que en español se traduce como Bombardero de Universidades y Aerolíneas. Y ahí el origen de su alias criminal: Unabomber.

Muchas de sus víctimas perdieron los dedos de las manos al abrir las cartas con explosivos. El hecho de que la violencia fuera tan aleatoria provocó un gran nerviosismo en la sociedad estadounidense en esa época.