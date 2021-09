3 acciones legales que emprenderá el alcalde Dau contra el contralor

“Estamos en una guerra, las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. El contralor Distrital, Freddys Quintero, descaradamente me declaró la guerra y guerra será. Estamos bajo un ataque permanente de los huérfanos de poder que quieren recuperar lo que perdieron. Por un lado, quieren sacarme del poder, y por otro causarle daño a la administración para ellos recuperar la Alcaldía en dos años. Estamos bajo un ataque permanente y tenemos que pelear, y por eso no podemos confundir ser buena persona con ser pendejo, eso no va a pasar”.

Así comenzó el alcalde William Dau la rueda de prensa que ofreció este jueves en el Palacio de La Aduana para hablar sobre las medidas que se tomarán desde la administración luego que el contralor ordenara embargar la cuenta personal del mandatario y las de 42 funcionarios y exfuncionarios del Distrito.