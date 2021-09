Contralor Distrital rompe su silencio ante denuncias del alcalde Dau

Quintero también se refirió a otros señalamientos, como el nombramiento de una mujer en la Contraloría que el alcalde señala que tendría un vínculo amoroso con el contralor.

“Esas son apreciaciones personales del alcalde y frente a estas no tengo por qué manifestarme. Tengo que defender la institucionalidad de la Contraloría, la cual está por encima de cualquier apreciación personal que tenga. Sobre mi vida personal, no tiene por qué ser ventilada ante la comunidad, lo que sí puedo acreditar es que mi registro civil no tiene la opresión de matrimonio, y en este momento no estoy conviviendo con nadie, y mi estado civil es soltero, lo que puede ser acreditado en cualquier notaría o en la Registraduría. Todo lo que uno alega debe estar fundamentado en material probatorio y lo que no se acredita con la prueba y no se demuestra, pues se entiende que es un pensamiento que tiene una persona y que es un calificativo que no se puede utilizar. Hay que advertir que el derrotero de la administración no puede ser el desprestigio, la desacreditación o deslegitimación, cuando existen unas acciones jurídicas para defender una posición, un escenario procesal. Hemos tenido un ejercicio transparente y puedo destacar que en el 2021 se ha recaudado, a la fecha, más de $1.057 millones que se encuentran consignados en una cuenta del Distrito. Una cifra que en los más de 60 años de la Contraloría no se había dado sino hasta hoy. Estoy dedicado es a trabajar”.

Por último, ante la pregunta de si se volverá a presentar en el concurso de contralor, que se acaba de abrir, respondió: “Las convocatorias son públicas y como ciudadano tengo el derecho a presentarme. Si considero que tengo el mérito, lo haré, aunque todavía no he decidido si me voy a presentar o no”. Lea aquí: Concejo abre convocatoria para elegir contralor Distrital de Cartagena