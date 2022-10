Análisis: Petro, ¿televisor de 30 millones y lujos para vivir sabroso?

Federico ‘Fico’ Gutiérrez.

Aunque Mauricio Lizcano haya justificado las compras y resaltado que todo se hizo con transparencia, el ruido no cesa. “Amoblar las casas privadas es un deber del DAPRE luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente”.

La senadora del Centro Democrático, Yenny Rozo, expuso a El Universal que lo sucedido es: “Una doble agenda, un doble discurso, al justificar sus actuaciones bajo la premisa que las anteriores administraciones también lo hacían. ¿Entonces cuál es el cambio que ofrecieron en las urnas? ¿La lencería en pluma de ganso que trasfondo ambiental y animalista tiene?”.

Y propuso: “Deberían dar el ejemplo comprando productos para la casa presidencial de industria nacional, pero las adquisiciones todas son de productos importados. Los colombianos votaron por un candidato que se alojó en las casas humildes del Choco y ahora pretende amoblar la residencia presidencial con pompa y lujos, es decir la humildad de los colombianos fue utilizada para engañar a un electorado”.

Hay ciertas voces que defienden que ni Gustavo Petro ni Mauricio Lizcano son responsables de las compras y siguen siendo adalides de la austeridad, por lo que señalan a funcionarios administrativos de la Casa de Nariño. En este grupo está Wilson Arias, senador del Polo Democrático y miembro del Pacto Histórico, quien solicitó a la Contraloría General de la República a que investigara el tema.

“El problema es el mensaje”

Con respecto a las polémicas compras, Agustín Leal Jérez, analista político y columnista, indicó que el problema no radica en la suntuosidad o en el lujo acostumbrado que hay en las casas presidenciales como un simbolismo para los huéspedes que recibe, sino que es una contradicción. “El Gobierno Petro está pidiendo un sacrificio bien grande a los colombianos, de clase media y alta, a los industriales y a los empresarios, con una reforma tributaria bastante onerosa, por lo que no se justifican gastos tan ostentosos”, opinó.

Y agregó: “Desde el punto de vista contractual si no veo ningún problema. No hay indelicadezas. Pero sí hay mucha inconveniencia que no estudiaron y que es un gran riesgo para un gobierno que, como dicen los teóricos, solo tiene una oportunidad para demostrar su valía al ser gobiernos basados en reivindicaciones populares muy fuertes. Las esperanzas y expectativas de la gente no se alinean con este tipo de compras y sí con la austeridad”.

Para el politólogo y docente de la Universidad del Norte, Luis Trejos, esta polémica ha desgastado al Gobierno y lo ha metido en una discusión que lo aleja de los temas importantes. “Se esperaría que haya más asertividad y efectividad a la hora de comunicar gastos posiblemente suntuosos pero justificables, pues se destinan a la casa de huéspedes ilustres. Pero si la transparencia no se explica se termina provocando una percepción de derroche o elitismo, por parte de un gobierno que prometió transformaciones y austeridad en el gasto público”.

Para Trejos, en el futuro el Gobierno debe enfocarse en la mejora de sus equipos y canales de comunicación para que anticipen este tipo de situaciones y consideró que justificar las compras con lo hecho por anteriores presidentes es un error: “Es una muy mala justificación porque se presentaron como una alternativa o un cambio a lo tradicional, y no se puede cambiar para seguir igual”, aseveró.