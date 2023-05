Así fue la Sanción del Plan Nacional de Desarrollo

Gustavo Petro

El mandatario además aseguró que “ahora si se necesita un Gobierno que sea capaz de aplicar, que no tenga el temor, ningún susto. Aquí el deber ser es un pacto que se firma aquí con mi mano y las otras manos es cumplir el Plan de desarrollo, volverlo una realidad, no un discurso que se guarda en los anaqueles del Congreso y la Presidencia y que nadie más voltea a mirar”.

La paz es uno de los principales pilares del PND, así lo reconoció el presidente en medio de su intervención, por tal motivo reiteró en la importancia de que el país consolide una paz real.

“La paz es nuestro objetivo, montamos esa campaña sobre dos pilares, es nuestra tesis política, la paz no se construye sino con justicia social y con justicia ambiental. Una sociedad profundamente desigual, de las más desiguales no puede vivir en paz, no se puede estar en el país de la belleza cuando unos lo pueden tener todo y la inmensa mayoría tiene que sobrevivir del día a día”, explicó Petro.