Audios explosivos: estos serían los autores de complot contra Gloria Estrada

En una anterior entrega, El Universal expuso el presunto ajedrez criminal que jugaron policías contra Gloria Estrada que la Dijín evidenció tras analizar los recorridos de patrulleros del CAI de Manga el 14 de enero, día en el que fue capturada la concejala. Ese informe fue prueba clave para que un juez absolviera de todo cargo a la concejala. La Dijín georreferenció diferentes movimientos presuntamente irregulares que hoy tienen al patrullero Alexander Salas, supuesto coordinador del operativo, imputado y acusado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer. Para la Dijín las versiones de los agentes involucrados no tienen coherencia por lo que “posiblemente podrían estar faltando a la verdad”. El contraste del comportamiento policial ese día con los testimonios de trabajadores de la bomba Texaco, frente al lugar de la captura, deja una pregunta en el aire: ¿Quiénes estarían detrás de la presunta conspiración contra Estrada? Pues dos patrulleros aseguraron ante las autoridades que Salas les ofreció 15 millones por cabeza para participar en el operativo.

En lo dicho por los policías, Alexander Salas expresó que: “era un favor para un amigo de él que era alcalde menor de la Localidad 2 de Cartagena”.

Los presuntos guionistas La defensa de Gloria Estrada aportó a la justicia un audio grabado por Martín Barreto. En ese registro, el capitán de la Policía, Iván Cadena Tanganá, en conversación con la pareja de la concejala en su apartamento, develó los supuestos orquestadores del complot. Según el capitán el alcalde local, amigo de salas, es Andy Reales, hoy suspendido. Los otros supuestos autores intelectuales serían el concejal de Cambio Radical, Luis Cassiani, y el edil de la Localidad 2, Pedro Aponte. El audio grabado fue objeto de un análisis forense por el laboratorio digital Ratsel, en Bogotá. Se constató su veracidad y la no existencia de ediciones ni modificaciones posteriores, por lo que se certificó su autenticidad.

Cabe recordar que Cadena es un oficial de la Sijín y, en el momento de ser grabado, estaba trasladado a Arauca.

El capitán expuso cómo el edil de la Localidad 2, Pedro Aponte, le ofreció 40 millones de pesos para que agentes de la Sijín le metieran droga a la camioneta de los procesados. Pero según este rechazó la oferta. Tras cuatro minutos de una conversación banal sobre sucesos que el uniformado estaba viviendo en Arauca, comienza lo crucial que hoy tiene a políticos y policías bajo investigación. Luego que Barreto expusiera su pesadumbre por haber estado recluido en Ternera y el daño moral a su familia, Cadena dijo: —Vos sabes que la política es una cosa hijueputa y más aquí en Cartagena que hay tanta envidia, tanta corrupción. —Vea. Bueno. Te resumo. Pedro Aponte me llamó, pues yo lo conozco a él y a Cassiani, quien me condecoró en el Concejo. Cuando me separé de mi pareja, yo me fui a vivir a la casa de Cassiani pues me arrendó una habitación, por lo que él me presentó con todo el mundo.

El concejal Luis Cassiani condecorando al capitán Iván Cadena Tanganá por “hacer de Cartagena un lugar mejor”. —El hecho fue que una vez Pedro Aponte nos llevó a una fiesta en Punta Canoa y allá conocí a Andy Reales. Posteriormente, el capitán hace un recuento de espacios sociales en los que fortaleció su relación con Aponte y Reales. Luego, explicó que la posible motivación para dañar a Gloria Estrada era que según ella con su poder político incidió en una pasada suspensión contra el alcalde Local, interpuesta por la Contraloría Distrital. —A él lo suspenden y entonces me llama Aponte y me pregunta si conocía a dos pelados en la Sijín que sean firmes para ponerle algo a alguien que los estaba jodiendo. “Gloria Estrada quiere joder al amigo mío y no me voy a quedar con esas”, me dijo. —Hay 40 millones. Varios pondrán plata en esas 40 tablas. “Entre esos estoy yo. ¿Para qué? Para ponerle algo en el carro: una pistola y una vaina de coca”, me dijo.

El mayor, ¿cuarto conspirador? Cadena luego confiesa algo que hoy lo tiene en problemas, al no haber indicado nada sobre la conspiración a las autoridades, pues expresó que aconsejó el no uso de miembros de la Sijín, debido a que ellos no pueden detener carros sin la autorización de un fiscal.

—Yo quedé en averiguarle, pero yo no hice ni le dije nada a nadie. A los dos días me llamó y me dijo que ya habían conseguido a la gente. “Los policías de la estación centro, con la autorización del mayor Bueno. Ese es parcero mío (...) yo le he prestado plata”, así lo dijo, frentiado. El capitán contextualiza en el audio que el mayor de la Policía, Gustavo Adolfo Bueno, era el comandante del Distrito 1 con incumbencia en Bocagrande, Manga, Crespo, La Boquilla y las islas de la ciudad.

Mayor Gustavo Adolfo Bueno. —Dijo que el mayor le iba a prestar muchachos de confianza que sabían judicializar. En los minutos siguientes son mencionados los otros policías involucrados en el supuesto ajedrez criminal: Jhozman Enrique Benavidez y Esleiner Valencia. El mayor Bueno, a través de su abogado, Ángelo Schiavenato, sostuvo a El Tiempo hace meses que “no tuvo nada que ver con este caso”. Se conoce que el pasado 12 de mayo el oficial le comunicó al brigadier general Nicolás Zapata, en ese momento comandante de la Policía de Cartagena, que sí tuvo contacto con el edil Pedro Aponte, pero que no hace parte del presunto complot, por lo que afirmó que era víctima de una campaña de desprestigio. Según El Tiempo, los investigadores tienen dudas sobre la conducta del oficial, y las fundamentan en mensajes entre el oficial y Aponte y en el hecho de que Bueno conoció el episodio de la coca en la camioneta de la concejal Estrada. Las conversaciones mencionadas están bajo pesquisa. ¿La droga se la compraron al ‘Pati Pati? Posterior a un recuento con detalles que hace Martín Barreto de lo sucedido el día de su aprehensión, se menciona que el presunto expendedor del kilo de cocaína incautado fue alias ‘Paty Paty’, líder del Clan del Golfo en Cartagena. En otro apartado se escucha que: “La vuelta había salido mal”, lo que supuestamente contó Cadena que le había dicho Aponte, luego de que se filtrara el plan contra Estrada y sus acompañantes, después de las capturas y desatarse la polémica. Cadena prosigue describiendo que luego Aponte se pone hermético al hablar con él, tras tener una relación cercana y de confianza. Incluso al punto de negarle por WhatsApp tener vínculos con los anteriormente mencionados como autores intelectuales, por lo que el capitán afirma la posibilidad de que estaba siendo asesorado por abogados.