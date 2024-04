Avanza votación de la reforma pensional: ya se aprobaron 28 artículos

La ponente del proyecto, la senadora Marta Peralta, del Pacto Histórico, sostuvo que “vamos muy bien de 94 artículos que tiene el proyecto hemos aprobado 28, primero sacamos los artículos que no tenían proposición luego con los que tenían una sola proposición y se levantó cuando se estudian los artículos que no tienen aval. Mañana miércoles a las 10 de la mañana retomamos”.

El senador conservador Sammy Merheg, declaró que Juan Samy Merheg “este es un proyecto donde queremos mejorar lo que se ha pretendido en la ponencia inicial, pero eso no lo vamos a lograr si empezamos a votar en bloque, queremos escuchar cada una de las proposiciones y los artículos”. Su cuestionamiento se dio luego de la votación en bloque de 24 artículos.

A su turno la senadora petrista, Claro López, le cuestionó a la oposición, en particular al Centro Democrático, la cantidad de proposiciones que se han radicado a la mayoría de los artículos. No deje de leer: El Estado busca a más de 6.000 víctimas del exterminio de la UP

“Lamento el desarrollo de la operación reglamento que está poniendo en marcha la oposición, nos están inundando de proposiciones en cada artículo para hundir esta iniciativa. Es antidemocrático, están en contra de la alternancia en el gobierno, quieren que no avancen las reformas sociales por las cuales votó el pueblo colombiano”, sostuvo.

La discusión se retoma el miércoles después de las diez de la mañana en la plenaria.