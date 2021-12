¿Bolívar está perdiendo su caudal político a nivel nacional?

El senador no aclaró si proseguirá en el futuro con un proyecto político en la ciudad o en el departamento, lo que sí recalcó es que seguirá apoyando a Alonso del Río a la Cámara de Representantes y a José David Name al Senado de la República por el partido de La U, facción de la que su madre, la exsenadora Piedad Zuccardi, es una de las fundadoras.

El Senador Andrés Felipe explicó que este es un alto en su carrera parlamentaria pero no a dejar de participar en la política en un futuro.

Los que buscan aferrarse a su curul

El Partido Conservador es actualmente la fuerza más poderosa del departamento, con la presencia de Vicente Blel Scaff en la Gobernación y la figura de su hermana, Nadia, como una de las senadoras más prominentes de la fuerza azul nacional.

La senadora es uno de los nombres que, según analistas, tiene una curul asegurada por su preponderancia política dentro del partido, su trabajo legislativo en el que ha auspiciado diversos proyectos y leyes sociales, y una maquinaria electoral bien aceitada.

Lidio García, senador del Partido Liberal, es otro congresista que no tiene su curul en riesgo, ya que es cabeza de lista al Senado de su colectividad, una de las más tradicionales e importantes de la historia política del país, pero que no atraviesa su mejor época.

“El Partido Liberal perdió su razón de ser, no hay comunicación con las bases, no hay proyecto político y muchísimo menos hay una propuesta real de país. Lo que sí hay es maltrato permanente para los no gaviristas”, indicó Horacio José Serpa, hijo del líder histórico, momentos después de anunciar su retiro de un partido que hoy no tiene un candidato presidencial que puntúe en las encuestas.