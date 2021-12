Petro atraviesa nueva polémica por aval entregado a candidata en Bolívar

Con el 104 a la Cámara de Representantes por Bolívar está inscrita Sandra Villadiego, esposa y heredera del legado político de Miguel Ángel Rangel, excongresista condenado a siete años y medio de prisión en 2010 por el delito de concierto para delinquir agravado. La condena fue proferida por la Corte Suprema de Justicia al determinar que sostuvo varios encuentros con los ex jefes de las Auc: Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, con quienes acordó alianzas políticas en las regiones de la Costa.

En varias ocasiones de la actual época electoral ha “firmado en piedra” que al Pacto Histórico no entrarían individuos relacionados, directa o indirectamente, con las prácticas delictivas que han desfalcado el erario del país o que han fortalecido el conflicto y la violencia. Por lo tanto, que la colectividad de izquierda haya avalado a la esposa de un condenado en el pasado por parapolítica para aspirar al Congreso, provocó un revuelo nacional.

Según analistas, la inscripción de Villadiego responde a una dinámica política del “todo vale” con tal de lograr las curules parlamentarias necesarias para el fortalecimiento de la coalición en aras de propiciar la conquista de la Casa de Nariño por Petro. Sin embargo, ella no está inhabilitada para aspirar por los líos pasados de su pareja, pero es un ruido polémico que, para muchos, es contrario a lo que el petrismo comulga en la plaza pública.

El petrismo, líder en las encuestas, en su interior no atraviesa su mejor época con relación a la armonía política. “La confluencia de tantas fuerzas progresistas y líderes regionales alrededor de una sola coalición de izquierda ha ocasionado que más de un colado haya querido permear las listas al Congreso”, reseñó la revista Semana.

Sandra Villadiego con la exalcaldesa Yolanda Wong

“Gustavo. Lo que deben saber los que quieran acercarse al Pacto Histórico es que aquí repudiamos el paramilitarismo y toda forma de violencia. Defendemos la paz que construimos y exigimos la no repetición. Quienes tengan complicidades con señores de la guerra no caben. Lo demás son especulaciones”, fue la respuesta al tema por parte de Roy Barreras.

“Es inadmisible la cadena perpetua moral”

Miguel Ángel Rangel le indicó a El Universal que está consternado con la persecución mediática y judicial que ha sufrido en los últimos 15 años. “Fui falsamente denunciado por un sector político de Bolívar aprovechando el sensacionalismo de la parapolítica, acudieron al montaje con testigos falsos para causarme daño y acabar con mi carrera pública”.

“Nunca tuve vínculos ni relación alguna con grupos al margen de la ley, y no obstante fui investigado, juzgado y condenado con pruebas falsas, afectación que ahora trasladan a Sandra Villadiego, mi amada esposa, quien hace política a mi lado hace más de 30 años. Sus méritos y trabajos permanentes le han permitido ser Representante a la Cámara y Senadora de la República, y es una prueba de que los votos no se transfieren ni mucho menos se heredan. Su éxito ha sido su trabajo social y humano de manera permanente representando a la provincia, a los que no tienen voz.”, relató.

“Es cierto que fui condenado, pero también es cierto que, culpable o inocente, pagué una pena hace más de 15 años. Los delitos en el mundo no se pueden transferir a la familia; la esclavitud hace más de 200 años fue abolida y no existe el delito de sangre, ni penas morales o éticas; las responsabilidades son individuales”, concluyó.

Petro toma distancia

El senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro, respondió a las críticas por el aval otorgado a Sandra Villadiego en una entrevista radial a la W, en la que precisó que él mismo trazó las reglas de juego y desautorizó las listas abiertas en algunas regiones del país.

”Me estoy enterando por usted Daniel Coronell (periodista que dio a conocer el tema en un informe) y voy a mirar qué es lo que pasa allá en Bolívar, hasta donde tengo entendido la lista de allá es abierta y nada tiene que ver conmigo, ese no fue el criterio del Pacto Histórico”, dijo Petro

Igualmente, Petro aclaró que él no pone ni designa candidatos en la coalición.

”Yo, personalmente, no intervengo en las decisiones que libremente toman las agrupaciones diferentes a la mía. No puedo hacerlo porque ese sí sería un abuso político de mi parte”, puntualizó, contextualizando que el Pacto Histórico es una coalición de fuerzas y no un movimiento de su propiedad.