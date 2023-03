CNE ratifica sanción a Nicolás Petro por cuentas en campaña a gobernador

La decisión del Consejo Nacional Electoral ratificó que el hoy diputado a la Asamblea del Atlántico, deberá pagar 15 millones por no entregar todas las cuentas hace cuatro años cuando fue candidato a la gobernación.

Así lo dispuso sala plena del Consejo Nacional en la Resolución 5523 del 2022, por manejos irregulares de las cuentas de su campaña a la gobernación, en una decisión en la que además está comprometido su entonces gerente de campaña Máximo Noriega. La sanción tanto para Petro como para Noriega es de 15 millones cada uno. (“Sí crecí al lado de él”: ¿quién miente, Nicolás o Gustavo Petro?)

El CNE ratificó el fallo de diciembre pasado, cuando se identificó que ambos dirigentes políticos habían hecho uso parcial de la única cuenta registrada para la campaña, por lo que no se habría registrado el ingreso de más de 174 millones de pesos al aplicativo Cuentas Claras.

También el CNE dispuso no investigar por esa situación a los partidos Colombia Humana-UP, MAIS y Alianza Verde, quienes fueron los que avalaron en su momento el nombre de Petro a la gobernación.

Nicolás Petro Burgos reapareció este martes ante la Asamblea Departamental, en donde leyó un comunicado sobre su situación política y jurídica.

“En los últimos días he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, inculpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia”, indicó Petro.

Precisó además que “a la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense y a los medios de comunicación quiero expresarles que me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y sólo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia. Demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado”.