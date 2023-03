“Sí crecí al lado de él”: ¿quién miente, Nicolás o Gustavo Petro?

No obstante, la versión del primogénito es diferente al relato que sale desde el Gobierno. La conversación de Nicolás Petro con el periodista caribeño se publicó en 2019 en el marco de las elecciones regionales en las que él estaba buscando la Gobernación del Atlántico, pero en las que al final quedó de segundo en el retrato, lo que le convirtió en diputado de la Asamblea Departamental gracias al Estatuto de la Oposición.

"Él (Nicolás Petro) se crio en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crie, esa es la realidad", aseveró el presidente cuando le preguntaron por su cercanía con el diputado del Atlántico, quien llegó a ese cargo con el aval de la Colombia Humana: el partido que el presidente creó.

"La primera imagen que tengo de mi niñez fue al lado de mi papá en una manifestación de las que él está acostumbrado a hacer. Tenía 5 o 6 años. Estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, Ciénaga de Oro, en Córdoba, él me tenía agarrado de la mano y estaba la plaza llena", afirmó en una conversación con el periodista Edgar García Ochoa que está en YouTube.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no crio a su hijo, Nicolás Petro, en medio de una entrevista con la revista Cambio; sin embargo, en un espacio similar hace años, el primogénito del mandatario se le escucha decir que –contrario a la versión de su padre– sí fueron cercanos desde la infancia y hasta el ahora mandatario lo llevaba a las plazas públicas que hacía en calidad de opositor.

El hijo del mandatario sostiene que: “Crecí al lado de eso, he crecido con mi papá y he estado con él en sus luchas políticas, en todas las campañas, siempre al lado de él, en las tarimas organizando”. Es más, el investigado diputado afirma que él fue responsable de la campaña Petro presidente en el Caribe para las elecciones de 2018 en las que el mandatario perdió frente a Iván Duque, del Centro Democrático.

"Nosotros siempre hemos estado acompañando a mi papá en todos sus proyectos políticos. No un simple acompañamiento, sino acompañando y organizando", comentó Nicolás Petro. En esa conversación también mencionó que todos los días se comunicaba con su progenitor.

El relato del presidente contrasta con el de su hijo. Por un lado, el mandatario afirma que no influyó en la carrera política de Nicolás Petro; por el otro, el hijo considera que llegó a ese sector por la influencia de él.

Cuando el medio Cambio le preguntó al presidente si él tenía responsabilidad política en el ascenso de Nicolás Petro, este respondió: “No, porque ese es mi hijo, si quiere hacer política es un problema de libertad humana. Todas las personas en Colombia tienen el derecho de hacer política. Tú no puedes cercenar ese derecho. Si lo que quieres es preguntarme que yo he influido en mis hijos para que tomen determinadas decisiones acerca de sus carreras o sus vidas, ninguna. Yo he dado la libertad de escogencia a mis hijos”.

El mandatario se desliga de su primogénito en un contexto en el que él mismo le pidió a la Fiscalía que lo investigue por sus presuntos nexos con Santander Lopesierra y Alfonso Hilsaca. Si bien el primogénito afirma que no conoce a esas personas, una investigación de la Agencia API sostuvo que Lopesierra y el investigado coincidieron en una fiesta de Año Nuevo en Cartagena el 31 de diciembre de 2022.