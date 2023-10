Con votación unánime el CNE decidió futuro de la campaña de Dumek

En otros términos, el candidato de un partido, según el artículo 107 de la Constitución Política y la Ley 1475 de 2011, solo puede hacerles campaña a sus compañeros de colectividad, y así no incurrir en doble militancia.

Doria no solo presentó pruebas relacionadas a los abrazos entre Dumek y Yamil, sino que también presentó evidencias del apoyo del exgobernador a campañas al Concejo de otros partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical, como por ejemplo: Juliet Jiménez (CD) y los militantes de Cambio Radical Luis Cassiani, Wilson Toncel y Carlos Barrios.

Lo decidido

En este proceso, Dumek Turbay contó con la asesoría jurídica de Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exmagistrada del Consejo de Estado, exprocuradora judicial y actual consultora de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado.

La tesis principal de la abogada que presentó al CNE fue que “la sola presencia de un candidato de un partido en un evento político de otro diferente no es suficiente para determinar una ‘unión’ y, por lo mismo, tampoco es suficiente para acreditar una doble militancia”.

En contravía de lo expuesto por Doria, quien aseveró que las plataformas digitales son campos en los que pueden desarrollarse apoyos políticos, debido a los avances tecnológicos y la manera cómo las redes son empleadas para hacer proselitismo partidista.

Sin embargo, Bermúdez puntualizó, y al parecer la magistrada Alba Velázquez lo avaló en su ponencia, que “las imágenes, por sí solas, no permitían deducir sobre lo ocurrido ese día y no permiten derivar las manifestaciones de apoyo que se aduce” “No hay pruebas de actos positivos, es decir: aquellos que inequívocamente se dirigen a pedir el voto por el candidato del partido diferente”, espetó Bermúdez Bermúdez.

Tras contrastar las posturas, la magistrada del CNE Alba Velázquez presentó su ponencia negando la solicitud de revocatoria del acto de inscripción de la candidatura de Dumek Turbay y podrá seguir adelante con su campaña de cara a las elecciones del 29 de octubre. Esta decisión fue votada de forma unánime por los ocho magistrados presentes en la audiencia.

“Respecto al señalamiento hecho por el señor Carlos Berrío en contra de Dumek Turbay de estar inhabilitado por una posible sanción de tipo fiscal, frente a este tipo de sanciones el Consejo Nacional Electoral advierte que: la responsabilidad fiscal no es una situación establecida como inhabilidad en ninguno de los regímenes de inhabilidades para ocupar cargos de elección popular, motivo por el cual no invalida el acto de elección y tampoco el acto de inscripción de un candidato que no aparece reportado como responsable fiscal ante la Contraloría”, expuso la magistrada en su ponencia.

Y con respecto a la doble militancia, Alba Velázquez indicó que, al partido político En Marcha, movimiento que inscribió a Dumek Turbay, no tener candidato a la Gobernación de Bolívar y que no se acredite una adhesión entre el exgobernador y Yamil Arana, no hay una defraudación a la lealtad partidista.

“Descartada la doble militancia en modalidad de apoyo por parte Dumek Turbay, luego de revisarse todos los elementos materiales probatorios aportados por las partes del proceso, la Sala Plena resuelve negar la solicitud de revocatoria de la inscripción de Turbay”, se lee al final del documento al que El Universal tuvo acceso.