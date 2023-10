El próximo alcalde de Cartagena responde preguntas incómodas

El próximo domingo 29 de octubre usted que lee, si vota en Cartagena, y yo que escribo iremos a las urnas para elegir a nuestro próximo alcalde o alcaldesa. Al igual que en Semana Santa, estos siete días supondrán una reflexión, sobre quién apoyar, para aquellos que hoy están indecisos (8 %) o que les trama más votar en blanco (9,4 %), según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría.

En ese sondeo, avalado por el Consejo Nacional Electoral, Dumek Turbay (36 %), William García Tirado (14 %), Javier Julio Bejarano (12 %) y Judith Pinedo (10 %) lideran la intención de voto en Cartagena.

Todos los conocen, han escuchado sus cancioncitas en la radio o algunas de sus propuestas, y han presenciado sus discusiones en distintos espacios. Sin embargo, pocos los han visto incómodos con temas en los que la falta de tacto o de diplomacia puede ser castigada o aplaudida en esa masa que hoy no define su voto. Comencemos con el exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay.

¿Qué siente cuando no lo bajan de “corrupto” o que su eventual gobierno será “politiquero”? Todos los que ejercemos el liderazgo político estamos sometidos a estos señalamientos, no solo en Cartagena, sino a nivel global. Nuestras actuaciones deben ser vigiladas y cuestionadas por nuestros votantes, mientras que los entes de control se encargarán de enjuiciarnos si incumpliéramos mandatos de tipo constitucional y legal. La guerra sucia contra mí, mi familia y mi equipo de trabajo, utilizada como estrategia de campaña de algunos candidatos, ha sido infame y desbordada. En ocasiones he sentido que se me han violado derechos fundamentales como la presunción de inocencia o el derecho al buen nombre. Creo que algunos candidatos han desnaturalizado su concepto de competencia electoral decente, para optar por la injusticia, la maldad, el odio y la envidia. Eso le hace mucho daño a nuestra sociedad y a nuestra democracia. A siete días de las elecciones, ¿por qué no anuncia el apoyo de Lidio García a su campaña? Los respaldos y simpatías familiares no corresponden a apoyos políticos o electorales dentro de la concepción legal colombiana. De hecho, el partido Liberal Colombiano no me respalda; sin embargo, es importante mencionar que el ejercicio político se hace con dirigentes políticos y ciudadanos, por lo que toda simpatía siempre será bienvenida dentro de un sano concepto de ampliación de la base electoral. Para ganar el 29 se requiere de mucho apoyo ciudadano. Nuestra coalición política y electoral sigue de puertas abiertas para que más ciudadanos se sumen. Hoy la crisis requiere el consenso de todos, las fuerzas vivas, los empresarios, los gremios económicos, deportistas, artistas, jóvenes, mujeres y de los que quieran construir una nueva Cartagena. Ya está bueno el discurso de buenos y malos, debemos unirnos para avanzar. Si gana, en algún momento tiene que verse frente a frente con el alcalde William Dau... Aunque a él le parecerá un hecho lesivo y negativo, como todas sus acciones, mi victoria, es deber del funcionario asumir cabalmente sus responsabilidades. Entre estas acciones corresponde al alcalde elegido atender la agenda propia del empalme y recibir de la administración saliente el estado en que se encuentre actualmente el Distrito.

Es un proceso importante y natural en la transición de los gobiernos y estaré dispuesto por el bien de Cartagena a proceder de forma responsable e institucional. El respeto y la educación deben prevalecer en ese encuentro.

Pero él lleva meses invitándolo a un debate sobre su gestión como gobernador y la de él como alcalde. ¿Por qué lo ha ignorado? Él no tiene claridad sobre lo que está proponiendo y lo único que hace es usar términos desobligantes. Considero que este sería un debate impertinente que no necesita la ciudad y que no representa aportes importantes para este momento histórico de Cartagena. Para evaluar gestiones todos tienen acceso a herramientas claras como los informes de gestión, los resultados visibles y el estado real de los territorios. Por eso es injustificado y carece de soporte técnico y administrativo entrar en un debate de este tipo, pues Alcaldía y Gobernación son entidades de naturaleza político administrativa diferente y no tiene sentido entrar a comparar lo diferente por naturaleza. Mi gestión como gobernador ya fue discutida y soportada en su momento. Por otro lado, su gestión está siendo evaluada actualmente en los escenarios correspondientes y él debe conocer sus calificaciones. Creo que no debo contribuir a un debate y a unas discusiones estériles muy ajenas a nuestros actuales objetivos de unidad y avance por Cartagena. Mejor que nos responda: ¿Qué hizo él por Cartagena?

Candidato William García Tirado, y por su parte, si resulta elegido habrá apretón de manos con Dau? Por el bien del Distrito le daría la mano. Esto se trata de estar por encima de las posiciones personales y Cartagena merece un proceso de empalme tranquilo y completo que me permita abordar rápidamente las urgencias que aquejan a la ciudad. No veo el porqué debe haber conflicto cuando él me entregue las llaves. Y si queda de segundo, ¿concejal? Vamos a ganar con el favor de dios y la voluntad del pueblo cartagenero; en caso contrario, aún no he tomado una decisión, es mucho más probable que sí, menos probable que no la tome, igual toca esperar el momento. Si pasa el tiempo y en su eventual gobierno no bajan los índices de hambre, se atrevería a enfrentar un proceso de revocatoria al incumplir su propuesta de gobierno de “asegurarle los ‘tres golpes’ diarios a la gente? No le temo a una revocatoria porque haremos el mejor gobierno posible de la historia de Cartagena. Nuestra propuesta programática, los tres golpes, esta lista para ser ejecutada al 100%. Y si no gana, después de “agua gratis”, “los tres golpes”, en cuatro años con qué piensa salir, “chamba no sé qué” o “bote pa to’ el mundo”? ¿Bote para qué? Pues si el plan de drenajes pluviales no lo ejecuta el próximo alcalde y la ciudad se sigue hundiendo e inundando. Todavía es muy temprano para pensar en eso; lo que sí le puedo afirmar es que mi esfuerzo y gestiones, así como mi experiencia y potencial gubernamental, harán de Cartagena un mejor lugar para vivir, sobre todo para los menos privilegiados. ¿Algún día podrá sentarse a almorzar con Judith Pinedo? Contrario a lo que pudiera pensarse, mi corazón no abriga disputas contra ella ni contra ningún otro detractor político que haya encontrado en el camino; y como gestores de ciudad, si algún día coincidimos programáticamente en algo de beneficio para Cartagena, tenga por seguro que recibiría con agrado sus buenas acciones o apoyo.

Ahora con usted, Javier Julio Bejarano. Se dice que por egos o soberbias no hubo alianza entre usted y Judith Pinedo, José Osorio y Javier Doria. Nunca fue un tema de egos, sino de respeto al trabajo de todos los aspirantes. Con los tres he conversado sobre posibles alianzas, pero hasta el momento cada uno considera que tiene opciones de ganar. Yo respeto y valoro eso, aunque los canales de diálogo están abiertos y continuaremos hablando en pro de unificar un proceso alternativo para la ciudad y asegurar el triunfo. No pueden volver los saqueadores de la ciudad. Si queda de segundo el próximo domingo, ¿volverá al Concejo? Sin duda alguna ocuparíamos la curul que nos da el Estatuto de la Oposición para ser garantes de un efectivo control político que no permita que se saquee la ciudad. Un triste panorama que sucederá si está Dumek Turbay en la Alcaldía. William Dau dice que en días recientes ha buscado reconciliarse con él, mandándole “mensajitos” con emisarios, ¿esto es cierto? Ya Dau es pasado y nosotros somos presente y futuro de la ciudad. Estamos 100% concentrados en ser la opción para transformar colectivamente a la ciudad, así que ni me referiré a él ni nos interesado ayuda alguna de su administración. Su figura en vez de ayudar lo que hace es perjudicar. Así que no me interesa ningún tipo de guiño o apoyo por parte de él. Yo nunca he usado intermediarios y siempre he ido de frente para decir la verdad. ¿Qué les diría a los que no lo bajan de “populista”, “peleador”, “guerrillero”, “la misma $%@/&# que Petro”? Son personas interesados netamente a descalificar por algún interés particular o que ese es su trabajo pagado por campañas sucias. Yo invito a la gente a tomarse el trabajo de leer las propuestas y no restarles valor a las personas, pues somos personas serias que buscan unir de forma propositiva. La gente debe votar informada y por eso he ido a más de 15 debates, he recorrido las calles y he asistido a todos los escenarios posibles para que conozcan nuestra visión de ciudad. Gobierno Petro, ¿cómo lo califica? Como bueno. Ha luchado por las clases oprimidas buscando hacer grandes transformaciones sociales; sin embargo, estos cambios generan incomodidades y despiertan una profunda oposición. Pero estoy convencido que quiere lo mejor para todos, especialmente los pobres, discriminados y olvidados, reivindicando los derechos. Por eso lo apoyo y lo seguiré haciendo.