Concejo aprueba recursos para alcalde Dau, pero no todo el mundo está contento

“Si bien la mayoría de vigencias futuras fueron aprobadas, el Concejo solicitó una enmienda para retirar unos artículos donde estaban nuestros proyectos, en los que no se solicitaba dinero sino tiempo para asegurar la finalización óptima de proyectos tan importantes como la malla vial en su fase 1, que es posible se extienda después de fin de año porque desde la apertura del proceso han salido nuevas zonas a intervenir y que necesitan priorizarse por críticas”.

Indicó Villadiego que por temas como el aumento en el inventario, el clima y nuevos puntos críticos a intervenir como la avenida Daniel Lemaitre, la calle El Mamón, entre otros, quieren contar con más tiempo en caso tal los proyectos que se ejecutan puedan extenderse al 31 de diciembre. Además, aprovechar la temporada seca de inicios de año que permitirá trabajar mejor. “Lo único que solicitamos fueron las vigencias futuras para enero, febrero y marzo (2021) y así poder hacer más obras e impactar a la ciudad. Más intervenciones con más tiempo. Sin embargo votaron negativamente a esta solicitud”.

“Seguiremos ejecutando las obras hasta el 31 de diciembre como se contempló inicialmente. Organizaremos y planificaremos las nuevas necesidades que han aparecido durante este año posterior a la apertura del primer proceso”, precisó el secretario.

“Hay casos precisos como el de la Casa Galeras, sede del Concejo, en los que se tiene el presupuesto, pero hay temas tan elementales como la construcción del ascensor que tomará seis meses, desde la adjudicación de la obra. Por lo tanto, es imposible, técnicamente, ejecutar esos recursos este año, incorporados el pasado agosto por el Concejo. Entonces por eso hicimos la solicitud de vigencias futuras”

“No debería haber ninguna afectación”

El concejal Fernando Niño, en contraste con lo expuesto por el secretario de Infraestructura, precisó que: “todas las vigencias futuras que se aprobaron eran porque tenían valor y presupuesto, pero llegó una adenda al final de unos contratos de Infraestructura que solo eran de prolongación de tiempo, no tenían valor. Solicitaron se les permitiera con la plata del presupuesto de este año proseguir en el próximo, pero hubo dudas jurídicas al respecto por el respeto a la anualidad presupuestual, estos artículos no tuvieron discusión en primer debate, no hubo socialización con la ciudadanía, por ende esa adenda de último momento no se aprobó”.