Conozca los resultados de la primera reunión de empalme entre Dau y Pereira

“Hay omisiones administrativas de hace once años, que debe afrontar sea quien sea el Alcalde. Hay 54 desacatos actualmente, y no es justo que con la libertad del mandatario de turno se paguen este tipo de situaciones que estuvieron en cabeza de otros”, afirmó Pereira.

En el encuentro se explicó además la importancia de la reestructuración administrativa del Distrito, la cual no se hace desde 2001, las obras en Institución Educativa San Felipe Neri con el fin de garantizar vigencias futuras para terminar las obras en el próximo gobierno, así como las obras en la estación de Policía de El Pozón, entre otras como UPA de El Pozón, Daniel Lemaitre y Arroyo Grande.

“Hay proyectos en marcha, que son muy importantes, entre ellos: la protección costera, seguir trabajando por conseguir recursos nacionales para vivienda, vía a Playetas, decisiones que si no se toman en estos meses, los dineros del orden nacional se podrían perder”.

En cuanto a los proyectos de gran impacto que necesitan recursos de la Nación, como protección costera y la vía a Playetas, Pereira recalcó que se debe insistir en estos para que estos no se pierdan.

Proyectos que no se deben descuidar



Por su parte, Pedrito Pereira aseguró que su equipo y él ayudarán en todo lo necesario para que no haya traumatismos en el cambio de administración.

“Mantendré siempre el talante de dar toda la información que consideren necesaria. Mi interés es que no haya traumatismo en esta transición. Ellos tienen una gran oportunidad que no tuvo este gobierno y es que tienen poco más de un mes para tener la información que les permita confirmar su grupo de trabajo y arrancar en su proceso. Hay que colaborarle a la nueva Administración para que no haya dificultades”, indicó Pereira.

Finalmente, las coordinadoras del empalme entre ambas administraciones, Irina Saer (administración entrante) y Martha Seidel (administración saliente), quedaron encargadas de fijar un cronograma de trabajo sin que la administración se paralice para comenzar a analizar por temas o dependencias.