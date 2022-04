Dau instó a Gloria Estrada a que probara la presunta corrupción en su gobierno

“Es así como se ha consolidado un corrupto poder político que busca extorsionar a los funcionarios del Distrito para que se dobleguen ante la amenaza de la apertura de procesos fiscales en su contra. Ella alguna vez me indicó que Martín Barreto tenía pagarés firmados de préstamos a funcionarios de la Alcaldía, pero no me muestra las pruebas para yo actuar. A mí no me tiembla el pulso para sacar a un funcionario corrupto y sacar a esa manzana podrida. Así que la invito a comprobarlo”, recalcó el mandatario.

Dau mencionó los supuestos pagarés de préstamos hechos por Martín Barreto a funcionarios del gabinete distrital. Un nuevo capítulo en la guerra latente entre la administración y el Concejo en el que pidió pruebas de ello a Gloria Estrada.

Alcaldes locales

El alcalde Dau reconoció que si de él hubiese dependido no habría escogido a ninguno de los tres actuales alcaldes locales: Luis Negrete (1), Andy Reales (2) y Aroldo Coneo (3). “Me tocó elegir de las ternas enviadas por los ediles de cada localidad. “Andy Reales me dijo que por orden de Gloria Estrada comenzaron a presionarlo para que aflojara el billete de la contratación de su localidad. Además, que Óscar Marín, el nuevo presidente del Concejo, le había pedido 2 mil millones de pesos. Pero, al parecer, en esa localidad mandaba el edil Pedro Aponte y por eso se formó la guerra por el botín del presupuesto. Los ratones peleándose el queso. En esta guerra, Gloria Estrada, Marín y su combo tenían a una arma poderosa: el contralor calanchín Rafael Castillo, y es por eso que este suspende a Reales”, precisó Dau.

Toda la trama descrita por Dau fue referenciada por El Universal en el momento que Aponte denunció un presunto plan de asesinarlo: (“Gloria Estrada y su pareja me quieren asesinar”: edil Pedro Aponte) y aquí: ¿Quién estaría detrás de la presunta conspiración contra Gloria Estrada?)

“La misma modalidad quisieron hacerla intimidando al alcalde Coneo de la Localidad 3. Suspensión si no afloja el billete. Reales, por su parte, me comentó que Coneo le había dicho que varios concejales lo habían visitado para pedirle dineros y contratos”, aseguró el alcalde.

Las polémicas visitas al Dadis

El alcalde Dau expuso que los concejales Óscar Marín y Kattya Mendoza habían ido al Dadis a visitar a la directora Johana Bueno a pedir, supuestamente, mermelada. “Ellos manifestaron que iban en representación de la bancada electa de la Mesa Directiva del Concejo, presidida en su momento por Estrada y ahora reemplazada por Marín. En esta conversación, y quisiera que me confirmaran o negaran si es cierto o no, este par le pidió a Bueno que les diera la contratación del Plan de Intervención Colectiva (PIC), una serie de acciones de salud en las comunidades, un presupuesto de miles de millones de pesos financiado por regalías nacionales, que había sido controlado por más de 15 años por la ESE, manejada por Giovanni Meza y la familia Mendoza Saleme, de la que hace parte la concejala Kattya. Esa plata se la robaban hasta que llegó mi Gobierno. Ese presupuesto sirve para atender al dengue, la fiebre amarilla, la salud mental, entre otras cosas; pero, era utilizada para financiar campañas políticas y todos los años se lo daban a los concejales. Por eso estaban ahí pidiendo ‘lo suyo’.

Y agregó: “Además, Marín quiero que diga si es falso o no que le dijo a Johana Bueno que buscara en el Dadis otro contrato que le pudieran dar a su bancada mayoritaria. Es más, hasta plata pidió que le dieran. Y volvieron a mencionar a su arma de extorsión: el contralor Rafael Castillo, diciéndole a la directora que ellos lo tenían en su bolsillo y que al concejal Luder Ariza le habían dando en la Contraloría la potestad de nombrar a la directora técnica de Auditoría Fiscal, anterior cargo de Castillo Fortich. Burocracia a la orden. Esta persona se llama Icelia Newman Hurtado. En esa dependencia es donde se fraguan las investigaciones fiscales. Dando apertura a esos procesos en clave de extorsionar a quien no camine a su beneficio”.

El llamado a los entes de control

El alcalde recalcó sus críticas a los entes de control porque no son diligentes a las denuncias que su administración ha hecho y que se encuentran archivados, pero sí hay una supuesta celeridad de procesos en contra de sus funcionarios. “Es el desquite por no darles mermelada. Por ser honestos. Estoy muy orgulloso del trabajo de Johana Bueno y a su reticencia para no dejarse presionar por estos malandrines”, acotó Dau.

Y añadió: “A Didier Torres, director de Apoyo Logístico, se le presentaron en su oficina: Gloria Estrada, Óscar Marín y Laureano Curi. Estos concejales le pidieron gasolina, papelería, listados de OPS e incluso lo hicieron con agresividad. Exigiendo lo que siempre les han dado. Estrada le pidió que le cambiaran el carro porque no le gustaba. Quería uno nuevo. Nada más les faltó pedir una casa. Esa es la dinámica que siempre han manejado, utilizar el presupuesto público para los que se les dé la gana. Así que recalco que no les daremos nada y romperemos las costumbres clientelistas y los modos corruptos que funcionaban en anteriores administraciones. Luchar contra esa corrupción que se chupa los recursos y fomenta la pobreza y el atraso en Cartagena”.

El Universal se contactó con Óscar Marín, Kattya Mendoza y otros señalados por el alcalde Dau, pero hasta el momento no ha sido posible obtener sus versiones en contraste.