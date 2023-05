Dau soltó el “primer embuchado” que tiene sobre los concejales

El alcalde William Dau Chamat volvió a pronunciarse en sus redes señalando a los concejales como “sinverguenzas que demoran la aprobación de un proyecto de acuerdo que incorporaría 407 mil millones al erario del Distrito, lo que beneficiaría muchos procesos en pro de la ciudad”. En esta ocasión anunció que radicó una tutela contra los cabildantes y volvió a solicitarles el estudio y luz verde de las iniciativas presentadas. (Lea: “Si lo hacen, les sacaré los embuchados”: Dau tras decisión del Concejo)

El mandatario recordó como en noviembre del año pasado, Gloria Estrada siendo presidenta del Concejo criticó a aquellos concejales que “llegan a la sesión y no demoran ni cinco minutos y se van”. En ese momento, la cabildante solicitó certificaciones de la permanencia de cada concejal y advirtió que no le cancelaría honorarios a quienes se retiran”.

“De ahora en adelante, concejal que diga presente y se vaya, Gloria Isabel Estrada Benavides, me da mucha pena, pero no le cancelaré esa sesión. Eso es una burla con los horarios y con el erario”, espetó Estrada en esa ocasión. (Lea: El que se retire sin razón perdería sus 500 mil pesos: polémica en el Concejo)

La tutela de Dau

Seis meses después, el alcalde se refirió al tema e indicó que “era una actitud dolosa, un acto criminal por parte de los concejales que dicen ‘presente’, se levantan, se retiran y no vuelven a las sesiones”. “Eso es un robo descarado al erario de la ciudad, a la plata de los cartageneros. Se tumban 617 mil pesos cada vez que hacen eso”, expresó Dau.

El alcalde indicó que hace dos meses y medio radicó un derecho de petición ante el Concejo en aras de obtener las certificaciones de las asistencias de cada concejal. “Que me certifiquen el número de sesiones programadas entre 2022 y 2023, la permanencia de cada concejal en cada sesión, sus intervenciones, su trabajo y su rol como cabildante. ¿Cuántas plenarias se tuvieron que cancelar las sesiones por falta cuórum? ¿Estas fueron pagadas? Y no me respondieron porque tienen rabo de paja”, señaló el mandatario.

Posterior a ese recurso, Dau Chamat interpuso una tutela al no recabar la información que solicitó, “el primer embuchado”, a su parecer. “La tutela ya la aceptó un juez la semana pasada y ahora tendrán que responderme. Ya los tengo bien agarraditos. Deben informar sobre cada sesión, si se pagaron y la permanencia o no de cada concejal. Y súper importante: los pagos o no pagos de honorarios y el porqué de saldarlos o no”, indicó.

Y advirtió: “Con esas respuestas los cartageneros nos llevaremos tremendas sorpresas sobre malandrinadas de algunos concejales que están es tumbando billete. Nos daremos cuenta que a muchos les pagaron sin participar de la sesión. Esto se podrá comprobar con todos los vídeos de las sesiones y ahí pillaremos los que dicen ‘presente’ y se van. Se ganaron su denuncia por sinvergüenzas, por demorar la aprobación de proyectos y poner el palo en la rueda para ejecutar y fomentar el desarrollo de la ciudad”.