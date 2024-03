¿De tecnócratas a activistas? Estos son los cambios en el gabinete de Petro

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado haciendo algunos cambios en su gabinete. Sólo la semana pasada realizó cuatro movidas. Cambió la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD; el Departamento de Prosperidad Social, DPS, el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, DAPRE; y Departamento Nacional de Planeación, DNP.

Los cambios han estado rodeados de críticas a los perfiles de los nuevos directores de cartera. Uno de esas críticas las hizo Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional, quien aseguró que una de las razones para que el mandatario esté haciendo estos ajustes, sería rodearse de personas cercanas a su mandato, antes que personas aptas para los perfiles ministeriales, como lo hizo saber en una intervención ante la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Lea aquí: Petro designa a Helga Rivas Ardila como directora encargada de la UNGRD

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta en entrevista con Semana, sostuvo que los cambios en las dependencias de la Presidencia son necesarios para que “el presidente tenga a su alrededor a las personas que a lo largo de este camino político han estado firmes, para no equivocarnos en las decisiones y no olvidar a las bases que apoyaron desde las regiones.”, de lo contrario, al no contar con un equipo cohesionado, se dificulta el camino para acercar a las comunidades a los proyectos y así materializarlos.

El remezón

Los cambios llevaron al excongresista Gustavo Bolívar a la dirección del DPS, quien llega a reemplazar a Laura Sarabia. Bolívar, quien ha sido muy cercano al presidente Petro desde la campaña presidencial de 2018, llega al DPS luego de ser candidato a la alcaldía de Bogotá y no ser electo.

El DPS fue reformado durante el gobierno del expresidente Iván Duque, quien modificó el manual de funciones y estableció que solo se necesita ser mayor de 25 años para ser designado director. Así, Bolívar llega sin mayores impedimentos, pero con el ruido de que no “está preparado para el cargo”, a lo que Bolívar respondió que “tecnócratas habrá malos y en fuga y habrá buenos, de hecho me rodearé de varios. Solo diré que a la mayoría les falta sensibilidad humana y sobre todo poesía”. Lea aquí: Es oficial: confirman que Gustavo Bolívar será el director del DPS