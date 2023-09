Doria vincula a Dumek con una presunta “traición” a su propio partido

“Elegir a Dumek es un riesgo para la ciudad. Es volver a elegir a un alcalde que será destituido y volveremos a los tiempos de interinidad cuando tuvimos 12 alcaldes en ocho años, un récord nefasto en la historia política de Colombia. Eso no nos puede volver a pasar; por ende, el mensaje a Dumek es a que no sea tan irresponsable y que se retire de su campaña.

“Todo ha sido público y no hay pruebas”

El señalamiento de Javier Doria en su Instagram para Dumek Turbay es “un ataque temerario que desinforma y confunde a los cartageneros”. “Lamento que el debate adquiera esta naturaleza a poco tiempo de las elecciones, fase en la que los candidatos deberían estar centrados en buscar el favor ciudadano por medio de sus propuestas, y no acudiendo a prácticas dañinas a fin de perjudicar este proyecto que cada día cuenta con más apoyo popular”, dijo.

“La doble militancia castiga la infidelidad de un aspirante con su partido, probada con la acreditación de actos positivos y concretos de respaldo a candidaturas distintas de las avaladas por una colectividad política, sin reducirse a simples coincidencias. Mi apoyo político es para la candidata de mi partido, pero ello no quiere decir que los demás actores políticos en la ciudad y en el departamento sean mis enemigos, ni que no pueda coincidir esporádicamente con ellos en actos organizados por terceros”, explicó Turbay.

En suma, según la posición de Dumek, la acusación de Doria “no tiene un sustento probatorio”. “Son manifestaciones generales, airadas, llenas de odio y resentimiento basadas en sentimientos de derrotismo, sin que se refiera siquiera a una prueba de ellas, lo que obviamente no podría hacer porque los hechos constitutivos de las presuntas irregularidades de doble militancia nunca han sucedido y, por ello, no puede existir prueba de lo que no existe. Nuestra campaña no ha sido objeto de solicitudes de revocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral”, estableció.