“El proceso constituyente comienza ya”: Petro aumenta la controversia

Durante una alocución el viernes 16 de marzo en Puerto Resistencia, Cali, el presidente Gustavo Petro planteó la idea de una posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, generando una serie de interrogantes sobre los motivos detrás de esta propuesta.

En su discurso, Petro señaló que si un gobierno elegido democráticamente no puede aplicar la constitución debido a obstáculos externos, entonces el país debería considerar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. “Si un Gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la constitución de Colombia, no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y lo impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”.