El senador opositor que sin gritos pone en aprietos a Petro

Para ser opositor no hay que ser gritón, ni esbozar un estilo de peleador y de eso da muestras David Luna, el senador de Cambio Radical, quien se ha consolidado como una de las voces más contundentes para cuestionar a la administración de Gustavo Petro en sus 13 meses de gobierno. Lea: Gustavo Bolívar podrá continuar con su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

Con esa pinta de cachaco tradicional, siempre de traje y con voz pausada, en sus discursos, que incluso han sido vistos en las réplicas al presidente hechas por Cambio Radical como partido de oposición, Luna ha expresado de forma concreta lo que él considera que son los puntos en los cuales Petro se equivoca, lo poco bueno que ha tenido y los muchos errores que ya cosecha en tan poco tiempo de estar al frente del país.

Al analizar lo que puede ser la estrategia política del mandatario de un gran acuerdo nacional en que se una todo el país, Luna sostiene que no le ve futuro, porque son Petro y sus seguidores los que no quieren cambiar y sólo imponer y pasar por encima a quienes les cuestionan, como a los opositores. De estos y más temas habló el senador.

¿Cómo ha sido hacerle oposición al gobierno Petro y desde el Congreso?

Cuando uno gana las elecciones gobierna, cuando las pierde controla, no se acomoda, yo creo que desde el día uno que el presidente Petro ganó las elecciones con claridad y con contundencia dije que haríamos oposición, no daño, que acompañaríamos los proyectos o las iniciativas benéficas para el país, pero con argumentos, con evidencia, con respeto y sin gritos nos opondríamos a las que consideramos eran decisiones equivocadas y eso hemos hecho desde el día uno, con dificultad en algunos momentos, porque siente uno que el presidente Petro considera que quien no está de acuerdo con él está contra él. Era mejor el Petro del 7 de agosto estadista que el reciente de discurso de balcón activista que claramente ve a la oposición como enemigo y no como el crítico constructivo.

Ese presidente activista, como lo señala usted, es el que ha llamado a sus electores a que le exijan al Congreso a aprobar sus reformas. ¿Ustedes cederán a esa presión?

Yo respeto profundamente el fuero presidencial y él tiene todo el derecho de actuar como mejor le parezca, lo que el presidente olvida es que las elecciones ya terminaron, es que él es el presidente de todos los colombianos y debería estar dedicado a construir consensos y no a seguir polarizando como lo está haciendo. Me parece que es muy importante entender que seguramente pues su llamados para el Acuerdo Nacional parecen ser más una estrategia para distraer que verdaderamente para concertar.

Desde este partido en su momento le hicimos importantes recomendaciones sobre la reforma tributaria. Le dijimos que iba a ser nefasta para la economía y no nos atendió. Hicimos importantes llamados para advertirle que la conocida Ley de Orden Público o de paz total tenía serios vicios en su trámite, no nos atendió y mire usted que la Corte Constitucional está ad portas de declararla inexequible. Durante el Plan de Desarrollo hicimos lo propio y no nos atendió. Lo más complejo de todo es la reforma a la salud donde presentamos en dos oportunidades reformas alternativas porque consideramos que el sistema necesita modificaciones. Lo que quiere es un acuerdo de adhesión y no un acuerdo nacional.

¿Ustedes como Cambio Radical han sido buscados por el gobierno para concertar el acuerdo nacional?

El presidente Petro es un gran orador, da muy buenos discursos, pero entre lo que dice y lo que hace hay un gran trecho. En cinco oportunidades ha hablado de acuerdo nacional y nunca hemos tenido la posibilidad como le digo de discutir nuestras contrapropuestas, no hemos conversado con miembros de su equipo salvo en el momento de la reforma tributaria, pero no se atendieron nuestras recomendaciones y vuelvo y le insisto, cuando usted quiere gobernar tiene que conversar con las personas que piensan diferente para tratar de construir consensos.