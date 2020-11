“En Cartagena nos agotamos en disputas innecesarias”: Córdoba

Lo que parecía una alianza estratégica entre William Dau y Javier Julio Bejarano a favor de Cartagena se ha fracturado con el paso de los meses. Los recientes cuestionamientos hechos por el concejal Bejarano al alcalde Dau dejan ver discrepancias significativas en su relación. Lea: Se ahondan diferencias entre William Dau y el concejal Javier Julio

A través de sus redes sociales, el cabildante ha publicado varias criticas contra la gestión del gobierno ‘Salvemos a Cartagena’ relacionadas con la ejecución del plan de desarrollo, las ‘cuotas’ de los Char en la administración y la contratación del alumbrado público.

“La excusa antes era que se robaban el 70 por ciento del presupuesto. Este año según no se han robado nada, ¿entonces dónde están los casi 2 billones de pesos de presupuesto de este año?, explícale a la ciudad William Dau”, cuestionó el concejal.

En otra publicación, Bejarano calificó como “show mediático” la actuación del mandatario local y expresó “que decepción al parecer el alcalde William Dau va a utilizar los cuatro años para puro show mediático, cada semana una pelea nueva y nada de ejecución y proyectos para solucionar los problemas de fondo de nuestra gente, ¡Nada!, William Dau ya deja de pendejear en redes y dedícate a gobernar”.

Si bien el alcalde no ha respondido de forma directa a sus publicaciones sí ha manifestado en anteriores declaraciones que Bejarano no es “un concejal de gobierno”. Lea: Concejal Bejarano solicita declararse independiente tras choque con Dau

“Dice este concejal dizque de gobierno, y digo dizque porque este concejal jamás ha movido un dedo para defender esta administración ni a sus funcionarios cuando son atacados en el Concejo. ¿Por qué? Porque le tiene miedo, le da culillo pelear con la bancada de los malandrines”, dijo Dau.

Al respecto, el secretario de Participación, Armando Córdoba, quien mantiene una buena relación con ambos políticos les hizo un llamado para que se concentren en trabajar por Cartagena.

“En Cartagena nos agotamos demasiado en disputas innecesarias, estériles... Yo estoy tratando de hacer un esfuerzo mayúsculo por trabajar para Cartagena, todos los días, en medio de ataques, calumnias, señalamientos, demandas y amenazas contra mi integridad física (...) los líderes y lideresas tenemos el deber de superar cualquier indiferencia, cualquier malestar y poner por encima el interés de la ciudad”, dijo.

Córdoba asegura que la mejor salida es el diálogo y la concordia pues dichas disputas solo generan “distracción”.

“A mí a diario me atacan y dicen cosas falsas, injustas. A mí me toca callar y aguantar. Si salgo a responder y en el dime que te diré dejo de hacer una tarea que estoy haciendo para beneficiarlos. Si salen a la puerta de su casa y miran a su alrededor podrán notar que es tanto lo que le falta a Cartagena, hemos perdido décadas de saboteo, de autosaboteo. Y no estoy de acuerdo con que esa pelea. Les hago un llamado a la concordia, al diálogo”.