En firme audiencia de revocatoria contra el alcalde William Dau

Díaz Wright añadió que en su opinión la recolección de firmas no compromete la salud de los cartageneros siempre y cuando todo se haga con los lineamientos de bioseguridad y autocuidado.

“Todos tenemos claro que la revocatoria es un derecho constitucional que emana de los mecanismos de participación ciudadana consagrados en nuestra Constitución. Entendemos que, teniendo en cuenta que hay unas condiciones de pandemia en el país no se ve tan extraño que soliciten un concepto frente a los mecanismos mediante el cual se va a hacer el proceso ciudadano de la recolección de firmas”, dijo Rodolfo Díaz Wright, vocero del comité.

“Mañana precisamente se suspende el pequeño pico y cédula que había quedado, entonces no vemos que esto vaya a generar mayores contratiempos. Un proceso de recolección de firmas es un proceso donde no se involucran grandes multitudes. Es más bien discreto, donde el encuentro en donde la persona que recoge la firmas y el firmante es mínimo. Creemos que esto puede ser fácilmente solucionable con los mecanismos que se han utilizado para hacer fiestas masivas en las playas, entrar a los centros comerciales, no vemos que haya probabilidades de problemas con esto. Así que estamos tranquilos y esperamos atentos los pronunciamientos del Estado que finalmente estamos listos para respetar y cumplir”, concluyó.