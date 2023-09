“Es falso que ya me haya unido a Dumek”: candidato a la Alcaldía

Sin embargo, consultado por El Universal, ‘el Mister’, como es conocido, develó que “hoy por hoy no hay nada decidido”. “Si bien es cierto que más de 50 líderes de la zona norte de Cartagena, quienes en un inicio me invitaron a participar en esta contienda, me propusieron el dialogar sobre una potencial adhesión a otra campaña, aún estamos analizando todo, pues no solo se trata de Dumek, sino que también han tocado mi puerta otras candidaturas que también lideran las encuestas”, precisó.

Carvajalino explicó que ha habido varias reuniones con sus bases en las que siempre ha pedido respetar la premisa: “Unión por Cartagena, no Unión para robar”. “Tras el desgaste de meses de campaña y el deseo de la comunidad de la zona norte de la ciudad de que los deseos que convertimos en propuestas lleguen a buen puerto, pues analizamos cuál candidato y su programa de gobierno se asemeja más al nuestro. Acá revisamos quién proyecta a Cartagena a nivel mundial y al largo plazo, y no ‘obritas’ en ‘rinconcitos’ sin que esto represente ninguna solución estructural”, afirmó.