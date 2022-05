“Es un proceso armado para atacarme”: Dau sobre suspensión de la Contraloría

La solicitud enviada por la Contraloría Distrital al presidente de la República para suspender al alcalde de Cartagena, William Dau, sigue dando de qué hablar.

Luego de que Álvaro Ganem, persona que figura como denunciante en la resolución expedida por la Contraloría, desmintiera haber hecho la denuncia que allí se señala, el alcalde Dau afirmó que todo se trata de un proceso para atacarlo.

“Según la Contraloría, la investigación surge por una supuesta denuncia presentada por el ciudadano Álvaro Ganem Issa por presuntas irregularidades en un contrato del Dadis para la aplicación de pruebas rápidas COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria. Hoy, en entrevista con el periódico El Universal, el señor Álvaro Ganem Issa, desmintió eso y dijo que él no realizó tal denuncia. Está claro que esto no es más que un proceso armado para atacarme y todo para que no siga con mi lucha contra la corrupción, en la cual he hablado abiertamente sobre cómo los entes de control en este país están involucrados”, dijo Dau.