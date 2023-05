“Estaba muy borracho y quieren crucificarme”: senador Alex Flórez

Al terminar la fase de audiencias del proceso disciplinario que se adelanta contra el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, su abogado aseguró que no podía ser imputado por haber insultado a los policías que le exigieron documento de identidad a la mujer con la que pretendía entrar a un hotel de Cartagena, porque había ingerido una alta cantidad de alcohol ese día.

El senador también le solicitó a la Procuraduría que no lo sancione ya que en la noche en que ocurrieron los hechos, no se encontraba haciendo labores de su cargo. Lea aquí: Los cuestionamientos que le hacen a un candidato de la alcaldía de Cartagena

“Hemos logrado demostrar con claridad que no hubo una conducta dolosa, yo no me levanté por la mañana pensando en ir a discutir con los policías ni pensaba en ofenderlos”, dijo el senador.