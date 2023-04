Francia Márquez, ¿propietaria de una mansión frente al mar en Miami?

“Necesito que la gente me ayude, los que viven en Miami. Estoy en Miami [...] Imagínese que me fui a un almacén de cerámica italiana y salió el dueño [...] Me dijo ‘¡Ay! Yo tengo una muy buena clienta colombiana [...] es de raza negra, se llama Francia’ [...] le dije ‘¿cuál es el apellido?’. Me dijo ‘Francia Márquez’. Entonces yo le dije ‘ella es la vicepresidenta de mi país. Me dijo ‘¡Muy buena clienta! Ella está cambiándole el piso a su casa que queda en Sunny Isles’. Eso queda a 20 minutos de Miami Beach, al frente de la playa de Fort Lauderdale”, aseveró Parra.

El rumor ha sido difundido en redes sociales y ya se han hecho notas periodísticas haciéndole eco sin ir más allá en cuanto a constatar lo afirmado por la usuaria. Por su parte, el senador Iván Cepeda afirmó: “Es falso que Francia Márquez tenga propiedades inmobiliarias en Miami”, tuiteó.