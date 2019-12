Gobernador de Bolívar pide seis meses de arresto más para Dau

Los líos jurídicos parecen ser el día del alcalde electo William Dau Chamatt, pues aunque recientemente pagó tres días de arresto en cumplimiento a un incidente de desacato que presentó el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, tras unos señalamientos que Dau hizo en su contra, ayer se conoció que está en curso una nueva sanción. El gobernador de Bolívar solicitó, ante el juez Quinto Civil del Circuito, seis meses de arresto y el pago de una multa de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($16.562.320) contra William Dau.

(Lea aquí: Dau dice que prefiere pagar cárcel antes que retractarse de acusaciones a Dumek)

Esta nueva solicitud fue interpuesta ya que a la fecha Dau no ha rectificado las acusaciones hechas en contra de Turbay Paz y su familia, como lo indica el fallo de tutela.

Este medio se comunicó con el gobernador, quien confirmó la información, pero manifestó que no se pronunciaría al respecto. Sin embargo, en el portal Ideas Políticas, del periodista Carlos Figueroa, expresó que “lo único que he querido es defender mi buen nombre y el de mi familia, y lo que esperaba era la retractación de Dau frente a la decisión de un juez de la República; no estoy esperando nada más, he dicho que hay que dar ejemplo como autoridades”.