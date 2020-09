La Escuela Taller de Cartagena tiene nueva directora

Es de resaltar que la sorpresiva salida de Alexa Cuesta Flórez de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) desató polémica en la ciudad ante las denuncias en las que expone una injerencia del Ministerio de Cultura en la administración del patrimonio histórico.

Cuesta Flórez señaló que además de una “asfixia” presupuestal en la entidad, decidió dar un paso al costado porque como directora de la Etcar no tenía voto en el comité directivo integrado por el alcalde William Dau y dos delegados del Ministerio de Cultura.

Por su parte, el alcalde William Dau sostuvo el pasado 11 de septiembre que fue él quien le pidió la renuncia a Alexa Cuesta. “Le pedí la renuncia porque esta señora ha estado tomando muchas determinaciones de una manera arbitraria, disponiendo del dinero y tomando decisiones sin autorización”, afirmó Dau.

Recientemente, Cuesta volvió a pronunciarse, asegurando que estaba teniendo trabas en la entrega del cargo y que incluso le negaron la entrada a su antigua oficina. Cuesta indicó a El Universal: “Ya yo quiero hacerme a un lado, pero no he podido entregar porque ni siquiera me dejaron entrar a la sede, es una situación que me compromete, el primer día entregué unos token, pero me falta entregar archivos, chequeras, documento, e incluso quiero entregar los bienes de interés cultural, porque en el listado que existe en comodato, eso lo quiero hacer presencialmente porque eso no lo puedo hacer en un informe”.

Cuesta manifestó que ya notificó a la Procuraduría y a la Alcaldía sobre los inconvenientes, y trabaja en un nuevo oficio.

“Haré otro oficio para decir que no me ha sido posible entregar el cargo según la legislación y que me alejo de cualquier responsabilidad sobre las cosas que hay en custodia y que no he podido entregar”, precisó.