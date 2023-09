“La orden de La Oficina es votar por Fico”: Upegui, candidato a la Alcaldía de Medellín

El candidato a la Alcaldía de Medellín por el partido Quinterista, Juan Upegui, ha presentado una solicitud formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que solicita medidas cautelares para garantizar su seguridad y proteger sus derechos políticos en el contexto de las próximas elecciones municipales, programadas para el 29 de octubre. Esta acción se produce después de que Upegui denunciara amenazas en el proceso electoral. Le puede interesar: Nueva alerta de la Defensoría: más de 40 candidatos están amenazados

En una declaración pública, el candidato expresó su preocupación por las supuestas amenazas que ha recibido y subrayó la necesidad de la intervención de entes internacionales, en particular de la CIDH. Upegui declaró: “Ante estas graves amenazas y hechos que he denunciado previamente, me veo obligado a solicitar como medida urgente la intervención de entes internacionales porque sabemos que la democracia en Medellín está en riesgo”.