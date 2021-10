Todos los detalles de la petición del alcalde Dau al contralor general

Sin embargo, la defensa del alcalde alega que no hay detrimento y que los pagos a los funcionarios no sobrepasan los montos que han sido establecidos desde el Gobierno nacional. Ven los embargos como un ataque político, teniendo en cuenta las confrontaciones que ha tenido el mandatario de los cartageneros con el contralor Distrital, Freddys Quintero.

Como primera medida solicitó una audiencia a la Contraloría Distrital, que se hará el próximo 11 de octubre. En esta el contralor decidirá si acepta o no la petición de Acuña de desembargar las cuentas teniendo en cuenta su alegato sobre la inexistencia de un detrimento.

El jurista señala en el oficio: “Respetado contralor General de la República, acude a su despacho Jorge Iván Acuña Arrieta en calidad de apoderado del doctor William Jorge Dau Chamat, alcalde del Distrito de Cartagena de Indias, para solicitarle de forma respetuosa que, con fundamento en lo establecido en el capítulo séptimo, artículo 22 y siguientes del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, se ponga en marcha el ejercicio del control preferente como superior funcional sobre el proceso de responsabilidad fiscal 090-2021 que cursa en la Contraloría Distrital de Cartagena en razón a que existen serias dudas sobre la imparcialidad del contralor Distrital de Cartagena en ese asunto”.

En el escrito el defensor de Dau también argumenta: “Como se expone es un hecho grave la afectación al señor alcalde y demás funcionarios imputados dentro del proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría Distrital de Cartagena, desbordando sus funciones, pues por un lado, no le asiste competencia en razón a que no se vulneró lo establecido por el Gobierno nacional a través el Decreto 314 de 2020, es decir, la administración no cometió ninguna clase de detrimento patrimonial y nunca se sobrepasaron los límites de remuneración salarial establecidos por el Gobierno nacional, es decir, puede haber una actuación sin competencia vulnerando los principios de la función administrativa, entre ellos el debido proceso, confianza legítima y seguridad jurídica”.