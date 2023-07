Las reacciones de los políticos por nombramiento de Mancuso como gestor de Paz

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la decisión de nombrar al exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz en Colombia, las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar.

Figuras de distintos sectores políticos han expresado su postura, como es el caso del expresidente Álvaro Uribe. “El proceso de mi gobierno desmovilizó, aproximadamente a 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación. Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”, dijo el exmandatario en su cuenta de Twitter. Le puede interesar: Arranca semana definitiva para inscripción de candidatos a elecciones