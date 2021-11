Los pros y contras a la naciente Coalición Centro Esperanza

El exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya aseguró que está “feliz porque encontramos un camino de unidad, ahora vamos a competir fraternalmente, vamos por la esperanza, vamos a cambiar este país profundamente, con un liderazgo colectivo, y bueno lo que decían muchos que era imposible, lo logramos, fue posible”.

Sin embargo el también precandidato de esa coalición, Juan Manuel Galán, fue el que se encargó de subir el tono sobre las diferencias que hay entre esta alianza y la que se está consolidando en el sector denominado de la centro derecha. Para Galán en la Coalición de la Experiencia o Equipo Colombia, compuesta por Enrique Peñalosa, David Barguil, Federico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverri y Dilian Francisca Toro, es la coalición de la compra de votos.

Su cuestionamiento fue de inmediato respondido por el exalcalde Enrique Peñalosa quien aseguró que “me parecen desafortunadas las declaraciones de Juan Manuel Galán, en un momento en que deberíamos estar pensando en qué es lo que nos une. Yo jamás he comprado un voto, pero no solo eso, en mi vida política no ha siquiera un líder que pueda decir que le he dado 200 mil pesos para comprar un refrigerio para una reunión”.