“Merecemos un transporte eficiente y no depender de los mototaxis”: Dau

“Como padre responsable me ha tocado pagar lo que se debe. Pero qué tacaños y qué miserables han sido. Hemos pagado las deudas no solo de los malandrines sino de las administraciones inconclusas. Las administraciones anteriores se tumbaban la plata. Esta administración es la que ha venido a poner el pellejo para ponerse al día”.

“¡Sí! Escucharon bien... hemos pagado una millonada, logrando el saneamiento en un 81% de la cartera recibida en el 2020. El saldo que aún nos queda por pagar es de 43 mil millones de pesos aproximadamente. Pero además, se ha realizado un saneamiento fiscal entre el periodo 2020 y 2022 por más de 24 mil millones de pesos en el rubro de sentencias y conciliaciones”, aseguró el alcalde.

Y prosiguió: “Cuándo me preguntan: ¿Ajá William Dau ¿Qué has hecho por Cartagena? Yo les puedo responder que sí se han hecho obras, y muchas más que en otros tiempos, pero quiero que sepan que nuestro legado principal ha sido sanear a Cartagena, no solo de los malandrines, ya que también hemos estado construyendo una representación colectiva de la importancia de la honestidad en política”.

El alcalde vanaglorió que su administración va en camino de culminar su periodo sin contratiempos. “Por primera vez en una década, un alcalde elegido popularmente, con más de 114 mil votos, está camino a lograr un periodo completo y nuestro plan de desarrollo”.

Las deudas saldadas

Mediante el Acuerdo 030 de 2020 el Distrito pagó $35 mil millones por deudas de la Alcaldía, IDER y DATT; y con el Acuerdo 068 de 2021 se cancelaron más de 15 mil millones de pesos en deudas de la administración.

“Y con el Acuerdo 077 de 2021 pagamos más de 22 mil millones ($22.270.566.622) en pasivos exigibles, vigencias expiradas; Además, se saldó el déficit parcial del IDER y el déficit de Transcaribe en la vigencia 2019-2020”, precisó Dau, quien resaltó que entre 2020 y el 2021 se pagaron más de 73 mil millones de pesos.

“Pero eso no es todo, el saneamiento fiscal relacionado con el pago al rubro de subsidios durante el periodo 2020 – 2022 asciende a más de 34 mil millones de pesos. Aclaro que estos subsidios que se han pago no son de nuestra administración, pues los heredamos también”, aseveró Dau.

En materia de subsidios, el alcalde aseguró que al posesionarse se estrelló con una deuda de $38 mil millones, una cartera que hoy está saldada en un 91%. “Y ¿por qué la saneamos? Porque son compromisos adquiridos del Distrito, pero también porque para poder sacar adelante la construcción del alcantarillado Bayunca – Pontezuela era necesario estar al día con el pago de los subsidios de servicios públicos domiciliarios: agua, alcantarillado y aseo; y lo logramos”, afirmó el alcalde.