“Ni apretaré su mano ni le daré el bastón de mando de frente”: Dau a Dumek

A menos de un mes de entregarle las llaves del Palacio de La Aduana al alcalde electo Dumek Turbay, William Dau habló de sus logros y frustraciones en los cuatro años que gobernó Cartagena. En entrevista con Nicolás Pareja, director de El Universal, el mandatario lanzó dardos a varios actores de la ciudad y precisó sobre lo que deja para el futuro.

En un espacio en el que precisó cuáles fueron sus principales logros frente a la corrupción y al saneamiento fiscal de la ciudad no guardó dardos para lanzarles a sus detractores, los cuales ubicó tanto en la política como en el sector privado.

Cuando Pareja le preguntó sobre la posibilidad de un encuentro frente a frente entre el alcalde saliente y el próximo mandatario, Dumek Turbay, Dau afirmó que era un imposible.

¿Nunca habrá un apretón de mano entre usted y Dumek? Él señala que usted no le entregará el bastón de mando, protocolo habitual antes de una posesión, como lo hizo Pedrito Pereira con usted.

No. Yo tengo que ser consecuente con mi postura anticorrupción. Yo a él lo he denunciado desde hace cinco años cuando era gobernador de Bolívar. Conozco la cantidad de pruebas contundentes, las cuales nadie publica porque él siempre compra a muchos periodistas y comunicadores sociales. No hablo de El Universal, sino de tantos periodistas de estómago con “portales noticiosos” que ni pautan y viven de lo que les pagan para hundir o aplaudir a alguien.