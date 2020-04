Ni el coronavirus zanja diferencias entre el Distrito y concejales

También señaló que desde que empezaron las sesiones extras algunos concejales han radicado varias solicitudes de información, aludiendo que estarían poniendo palos en la rueda para aprobar los proyectos que se discuten, teniendo en cuenta además que varios concejales han señalado que los tiempos que dispuso el Distrito para la discusión de dichos proyectos no les alcanzaría para analizarlos y así decidir si los aprueban o no.

Dos grupos en el Concejo

“Hoy esos recursos en una sociedad fatigada, disminuida económicamente por la parálisis laboral, no podrían tener el mismo éxito y no se ha trabajado mancomunadamente con el departamento, congresistas y el mismo Concejo, el cual el gobierno ignora en el 90% de sus actuaciones. Decir usted que nuestra ciudad está lejos de tener una capacidad instalada podría ser un adelanto al fracaso de la gestión económica, y terquedades o mal asesoramiento del ejecutivo, y recuerden que fuimos nosotros quienes le prevenimos antes que se dieran el primer caso positivo en el país y demostramos en el debate de 14 de febrero las debilidades en los puertos y terminales, en donde se expuso que apenas se estaba contratando personal”, indican los concejales.

Señalan que el Distrito hizo mal entregando los bonos de alimentos para reclamarlos en supermercados, generando así aglomeraciones peligrosas, indicando incluso que en algunas de las filas de la administración hace falta experiencia.

“Estaremos acompañando todo lo que favorezca y vaya en beneficio de la ciudad, pero no sabemos qué clase de respeto exige, expresar realidades no es faltar, caso contrario el vocabulario del alcalde que ha tenido que retractarse en muchísimas ocasiones y no ha sido capaz de pasar la página y a quien no le quitamos el derecho y la bandera de la lucha contra la corrupción, la cual apoyamos y que llegue hasta las consecuencias que tiene que llegar por el bien de Cartagena, pero no le da el derecho para hablar mal de la clase política constantemente”, expresan, reclamando que han enviado más de siete proyectos de acuerdo, y la administración no los ha tenido en cuenta. (Le puede interesar: Las peticiones de excandidato a la Alcaldía y de concejales a William Dau)

Reclamaron indicando que todas sus acciones han sido para corregir cosas que se han hecho mal, y asegurando además que el “proyecto de recursos a eximir del tránsito lo van a usar para pagar nóminas, cosa no permitida en esta emergencia y que usted lo reafirma en su escrito que es para la pandemia”.

Además, señalaron que las citaciones a funcionarios se han hecho conforme a la ley, indicando que estos deben responder los cuestionarios solicitados tres días después de recibir la citación.

Reclaman que el Distrito no los tuvo en cuenta para la conformación del centro COVID y que no conocen los boletines epidemiológicos. También que no los tienen en cuenta para las ruedas de prensa. Indicaron que están dispuestos a trabajar en unión, pero que no dejarán de realizar el control político de manera respetuosa y conforme a la ley.