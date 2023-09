Niegan tutela a Zuluaga con la que quería tumbar testimonios del caso Odebrecht

García se volvió testigo clave no solo por su palabra, sino por algunas pruebas aportadas. Entre ellas, algunos audios en los que Zuluaga confiesa la entrada de dinero de Odebrecht a su campaña, algo prohibido por la ley colombiana por ser una empresa extranjera que, por si fuera poco, tiempo después se descubrió que era una multinacional que obtenía contratos mediante el pago coimas en varios países. Lea aquí: Nuevamente se suspendió juicio de Odebrecht en Panamá: no hay fecha de inicio

La demanda pretendió argumentar que ese material fue obtenido sin los requisitos de ley, por lo que pidió que se desechara todo el principio de oportunidad de García Arizabaleta. El Juzgado Noveno, no obstante, no le dio la razón al abogado de Zuluaga, David Espinoza Acuña, pues dijo que el momento para rebatir la legitimidad de ese material no era en ese entonces, dado que el excandidato aún no había sido siquiera imputado, sino en etapas próximas del proceso.

“En el evento de que, efectivamente, el señor Zuluaga sea vinculado a través de formulación de imputación y formalmente sea llamado a juicio, dentro de dicha actuación procesal el Código de Procedimiento Penal contempla los escenarios en los que se puede atacar una prueba por vicios de legalidad”, sentenció el fallo de tutela de primera instancia.

El abogado de Zuluaga impugnó la decisión argumentando que el Juzgado vulneró el derecho al debido proceso del excandidato del Centro Democrático, debido a que la causa contra su defendido hacia parte de un radicado distinto al de García Arizabaleta y los delitos que se le sindicaban a ambos eran distintos.