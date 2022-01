“No creo que Gloria Estrada ande por la ciudad con cocaína”: Lidio García

Así mismo, el senador se refirió a los comentarios que indican que la captura de Estrada sería un complot por brindarle su apoyo a él. “Eso es lo que tiene que aclararse. Esos son los comentarios, que ha habido mucho conflicto político en la carrera de Gloria Estrada, que han enfrentado muchas situaciones con otros grupos políticos. Se dice que le pusieron esa droga en el carro y eso lo tendrán que aclarar ellos. Si eso es así, es lamentable. No creo que una presidenta del Concejo de Cartagena ande paseando la ciudad con un kilo de cocaína como si nada. Pero eso lo tiene que aclarar ella (...) Sí es verdad que a esa muchacha le hicieron una maldad, solo espero que no sea porque está votando por mí y no por otra persona”, dijo el senador.

En una entrevista con La W Radio, el senador indicó que no conoce a Gloria Estrada y que no tiene que ningún tipo de injerencia en su caso. “Es un tema lamentable, muy duro, yo no tendría ningún tipo de responsabilidad sobre lo sucedido. Sí, la camioneta tiene publicidad mía, ella es una concejal liberal a la que siempre, en los últimos meses, intenté que me apoyara por primera vez. Nunca ha votado por mí, hice todo lo imposible para buscar todo esto”, señaló García en la entrevista radial.

“Tiene toda la razón, pero yo no podía conocer de su trayectoria o de qué movimiento hace parte o no. Aquí es muy difícil escoger o hacer política. Son muy pocos los que han tenido una disciplina de partido. Respetable lo que tú dices, pero, ¿quién va a prever lo que esta pasando hoy, y si es mentira o verdad?”, respondió el senador.

“Ella ha sido una líder de mucho reconocimiento en la ciudad. Insistió en que se le avalara para el Concejo. Se le dio el aval en directorio distrital. Poner la lupa no es tan fácil y ella ha hecho política de manera independiente con su novio. No nos disgustaba, pero no hacía política conmigo. Reitero, hace 20 días tomó la decisión de apoyarme al Senado. Hacerle proyección a cada uno de los integrantes del partido es muy complicado. Esta es una actividad complicada y estamos sometidos a todo”, contestó García.

El senador recalcó que en estos momentos siente miedo de hacer política. “La actividad política es de alto riesgo y le toca a uno salir a responder por un tema en el que solo me relaciono porque la camioneta tiene publicidad mía y porque es miembro del Partido Liberal. Yo ese viernes estaba fuera de la ciudad”.

Y añadió: “Se escuchan muchas versiones que dan miedo, por primera vez siento miedo de hacer política. Si las versiones que hay son reales, ellos tendrán que demostrarlo. Es un tema reprochable para la ciudad y ellos tendrán que demostrar que eso no era de ellos, es un tema que se me sale de las manos. Reitero, ella acababa de empezar a apoya mi campaña por primera vez en la historia política.

Amenazas en contra de su candidatura

El senador indicó en la entrevista radial que está siendo hostigado en redes sociales por la polémica de la concejala Estrada. “Trato de no mirara a los lados y trato de beneficiar mi candidatura. Pero a diario recibo mensajes como: ‘Ahora vamos por ti’; recibo amenazas a diario a través de esto. Estamos más protegiéndonos que haciendo política.

“Sí es un montaje, eso lo tienen que aclarar”, agregó el senador e indicó: “Los comentarios que ha habido es que hay mucho conflicto político en la carrera de Gloria, que ha enfrentado muchas situaciones con otros grupos políticos. Se dice que le pusieron esa droga en el carro y eso lo tendrán que aclarar ellos. Sí eso así, es lamentable. No creo que una presidenta del concejo ande paseando con un kilo de cocaína por la ciudad como si nada. Pero eso lo tiene que aclarar ella”.

Una escasa relación

El senador Lidio García afirmó ante los micrófonos de la W Radio que no tenía una relación cercana con Estrada. “Yo no me conocía mucho con ella, sé que había sido edil, pero políticamente nunca tuvo cercanía conmigo. Ella iba con otro senador y un día le dije que me parecía ilógico, siendo ella liberal, que no votara por la lista del partido en Bolívar”, explicó.

Y siguió relatando: “El pasado 23 de diciembre me invitaron y me dijeron ‘senador lo vamos a apoyar’. Hasta ahí. Esa es mi relación con ella. Ella era de Opción Ciudadana y pasó a liberal. Uno recibe solicitudes de todo el mundo para integrar las listas, en ese momento, en 2019 se le dio el aval. Es muy difícil responder por situaciones posteriores, es complicado entregar un aval.

¿Venta de avales?

Los periodistas de la W Radio se refirieron a los rumores que rondan el corrillo político de la ciudad de una presunta venta de avales como la razón de que Estrada conforme el Partido Liberal. “Ella hizo campaña con la hermana de la gata y en la campaña de Juan Gossaín, exgobernador de Bolívar. ¿Se vendieron avales?”.

“Avales los doy yo, la responsabilidad la asumo yo. Esos son chismes políticos, cosas absurdas. En el Partido Liberal no se ha visto que compren un aval. Eso es lo que dicen en redes, audios y pendejadas. ¿Nos hemos equivocado?, Sí. Pero no puedo responder por una persona y espero que ella aclare pronto esta situación”.