“No podemos permitir que en el partido Verde haya ‘jugaditas’”

Camilo Romero, exgobernador de Nariño, estuvo hace pocos días Cartagena y visitó el barrio Blas de Lezo, donde se reunió con jóvenes, líderes y miembros de su partido Alianza Verde. En su paso por la Heroica, el precandidato presidencial también estuvo en la sede de este diario, donde habló de temas punzantes como de la propuesta de escisión en su partido, del alcalde William Dau y su particular estilo para captar la atención de la ciudadanía y de las propuestas que tiene para el país. Respecto a esto último, señaló que uno de los retos será mitigar las grandes desigualdades en el país. “El 73% de quienes viven en Cartagena no tienen la posibilidad de tres alimentos diarios, y Cartagena es una radiografía de lo que vive el país, de la desigualdad. Hay que superar las inequidades, la pobreza. Necesitamos un nuevo acuerdo fiscal, tenemos que comprender que no basta el crecimiento económico, sino que esto va apegado a un desarrollo humano sostenible. ¿Un crecimiento económico para seguir desarrollando brechas de desigualdad? ¿Crecimiento para que unos pocos tengan todo? Así no. Hay muchos hablando de reactivación, volviendo a ese crecimiento para unos pocos. Pero eso no tiene sentido. Crecimiento cero, pero más distribución”, explicó Romero, agregando que el Gobierno debe dejar de ser centralista y apuntarle a las regiones.

“La jugadita”

Así mismo, se refirió a la posibilidad que han planteado algunos miembros de su partido para que este se escinda, teniendo en cuenta que algunos quieren irse por la Coalición de la Esperanza, mientras que otros apoyan el Pacto Histórico de Gustavo Petro. Romero dice que lo ideal sería que los dos integrantes de estas coaliciones se junten, integrando los sectores alternativos y así poder alcanzar la Presidencia en el 2022, aunque reconoce que hay muchos egos y que por eso será difícil. “Angélica Lozano --dice Romero- pretende dividir y ha hecho la propuesta de escisión. Antanas Mockus dice: ‘veamos todos los escenarios posibles’, pero quien hizo la propuesta de escindirnos en el Verde fue Angélica Lozano. Y eso significa dividir al Verde, que ha tenido un ADN muy fuerte, que ha sido congregar en propósitos comunes, a pesar que tengamos diferencias. Hay agendas distintas, pero empieza a notarse dentro del Verde que hay ‘jugaditas’ y que hay cosas que no corresponden al ADN, eso es lo que no podemos permitir, pero ha ocurrido en el Verde, como pasó el 20 de julio en el Congreso por la segunda vicepresidencia, que quedó en manos del Verde y que no debía quedar en manos de nuestro partido, eso le correspondía a otro colectivo. Nosotros, que veníamos de una decencia irreverente, con nuestra campaña irreverente ‘Tiene huevo’, pues no vamos a permitir que haya imposiciones de autoritarismo en el Verde, queremos una esencia democrática del partido”. (Lea aquí: Lo que hay tras la derrota de Gustavo Bolívar a la segunda vicepresidencia)

El precandidato presidencial Camilo Romero destacó la lucha del alcalde William Dau contra la corrupción en Cartagena.

William Dau

De igual forma, Romero se refirió al alcalde William Dau, a quien destacó por su lucha contra la corrupción y por su particular forma de comunicar. “¿Quién no conoce en el país a William Dau? Hay un ejercicio de comunicación política distinto. Hablé con otro mandatario del país y me decía: ‘Yo he invertido $500 millones en campañas de comunicación para contarle a la gente que estamos tapando huecos, pero pasa el tiempo y en la calle me preguntan que cuándo voy a empezar a tapar huecos. Hicimos todo una campaña, pero nadie se entera. Y sale en video de celular un alcalde como el de Cartagena, con sonidos onomatopéyicos y no solo se entera Cartagena, sino todo el país que van a empezar tapar huecos en la ciudad’. Hay un ejercicio de comunicación política distinto, que llama poderosamente la atención por la efectividad, como el sonido del tractor, donde hubo una efectividad contundente”, dijo.