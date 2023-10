“Nosotros haremos lo que él no hizo”: el mensaje de Dumek a Dau

“La gran responsabilidad que tengo como nuevo mandatario es unir a Cartagena. La ciudad se reventó y hoy dedicamos mucho tiempo a las diferencias ideológicas, de razas y a discursos que no unifican. No hay vencedores ni vencidos, yo seré el alcalde de los que votaron por mi y de los que no”, indicó el exgobernador de Bolívar (2016-2019).

"Yo creo que a esta hora del día (11:00 a.m.) que el alcalde actual no me ha llamado a felicitarme y a ponerse a disposición demuestra quien es él. Es una persona que siempre está contra las reglas, contra el deber ser y el buen compartimiento. Lamento eso, pero yo no voy a caer en esa conversación más", expresó el carmero.