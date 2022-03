“Nuestro liberalismo es el verdadero, porque el otro nos dejó solos”: Mabel Lara

Mabel Lara, aspirante al Senado por el Nuevo Liberalismo.

¿Qué motiva a una referente del periodismo para entrar a la política, un medio muchas veces ingrato y espinoso?

Bastante ingrato desde ya, pese a que aún no he llegado a ejercer algún poder. Los señalamientos y críticas por tan solo aspirar no han faltado. Mi principal motivación es luchar por el restablecimiento de la confianza por la política.

Muchos partidos y líderes políticos me habían propuesto meterme al medio, pero siempre había dicho que no, pero en un momento como este, de estallido social, entendí que debía arriesgar un poco esa credibilidad ganada a pulso para devolver la institucionalidad y la confianza al Congreso, un poder con una alta imagen de desfavorabilidad, y fomentar el mensaje que quiero dejarle a la juventud: que sí vale entregarle la vida al servicio público. Que vale la buena política y quien no se mete en la política, esta se mete con ellos.